Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a anuntat marti, la Targu Mures, ca nu se intentioneaza scoaterea Geografiei dintre disciplinele pentru examenul de Bacalaureat.



"Saptamana trecuta am fost la Deva si la Turnu-Severin, azi sunt la Targu Mures, iar vineri voi fi la Suceava, deci cam circul in toata tara. Dar pentru ca la un moment dat a aparut ideea ca Geografia ar fi o disciplina care, in intentia mea, s-ar scoate de la examenul de Bacalaureat, am vrut sa fie semnalul foarte clar: nu intentionez acest lucru si aceea era doar o schita de dezbatere publica, nu o decizie. Ca urmare, si acesta a fost un argument, daca vreti", a declarat Ecaterina Andronescu, prezenta la deschiderea Olimpiadei Nationale de Geografie pentru clasele VIII-XII.

In cadrul festivitatii de deschidere a editiei cu numarul 39 a Olimpiadei Nationale de Geografie, la care participa 356 de elevi din clasele VIII-XII, ministrul Educatiei Nationale a aratat ca Geografia este una dintre cele mai generoase stiinte si ca elevii olimpici merita toata aprecierea, alaturi de profesorii si parintii lor.

"Geografia este, fara indoiala, una dintre cele mai generoase stiinte, care au impartit cu alte stiinte preocuparile pentru a intelege lume in care traim, pentru a intelege pamantul pe care ne desfasuram existenta, neamurile de pe acest pamant, cum s-au asezat in partea geografica a pamantului, pentru a intelege cum a evoluat. Pamantul este viu, se transforma sub ochii nostri, iar voi, dragi elevi, ati ales acest domeniu, unul extrem de important (...). Sa ii aplaudam pe profesorii si parintii vostri care au nascut in sufletul vostru Geografia. Meritati din totul sufletul felicitari, ca ati inteles ca nimic nu se poate sa insemne performanta fara eforturile zilnice, care, pas cu pas, va urca pe cele mai inalte trepte ale performantei, in incercarea de a va dovedi, prin competitia care se desfasoara la Targu Mures, ca performanta este posibila si va este la indemana", a afirmat ministrul.

Ecaterina Andronescu si-a exprimat speranta ca totii tinerii care au ajuns la Olimpiada Nationala de Geografie sa ramana in tara si sa devina profesori, pentru a forma noi generatii de olimpici, scrie Agerpres.

"Spuneam ca faceti parte din elitele acestei tari, din elitele sistemului de invatamant, dar cand veti finaliza scoala sunteti elitele acestei tari. Si cred ca orice tanar care a atins o culme a performantei si-a asumat si o mare responsabilitate, o responsabilitate pentru sine, pentru ca nu poti sa mai cobori stacheta odata ce ai atins cele mai inalte culmi si, in acelasi timp, o responsabilitate pentru tara. Si nu spun vorbe mari, eu cred ca fiecare dintre voi puteti sa deveniti - as fi fericita sa spun - toti profesori de Geografie in scolile din Romania, in asa fel incat prin activitatea voastra sa cresteti alta generatie si mereu alta generatie de copii performanti la Geografie", a aratat Ecaterina Andronescu.

Ministerul Educatiei Nationale si Inspectoratul Scolar Judetean Mures organizeaza la Targu Mures, de marti pana duminica, Olimpiada Nationala de Geografie pentru clasele VIII-XII, la care participa 356 de elevi din clasele VIII-XII din toate judetele tarii, 47 de profesori insotitori si 46 de profesori membri ai Comisiei Centrale.

In deschiderea Olimpiadei Nationale de Geografie, participantii au fost salutati de prefectul judetului Mures, Mircea Dusa, de vicepresedintele consiliului Judetean Mures, Alexandru Cimpeanu, de inspectorul scolar general al judetului Mures, Ioan Macarie, de rectorul Universitatii "Dimitrie Cantemir", prof. univ. dr. Mircea Simionescu si de presedintele comisiei centrale a Olimpiadei Nationale de Geografie, conferentiar universitar doctor Marian Ene de la Facultatea de Geografie a Universitatii Bucuresti.

In deschiderea festiva de la Palatul Culturii din Targu Mures au evoluat Fanfara Elevilor din Sighisoara si Ansamblul Folcloric "Cununa Calimanilor" din comuna Deda.