Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat la sfarsitul unei calatorii cu trenul de la Bucuresti la Constanta, ca peste 300 de vagoane ale CFR Calatori vor fi modernizate in acest an.

"Am decis sa fac aceasta calatorie astazi cu operatorul national de transport feroviar tocmai pentru a vedea exact cum se desfasoara conditiile de circulatie pentru turistii care vin la mare. Am venit cu un tren care a fost modernizat in 2018 in Romania, asta e foarte important, si toate investitiile pe care le va derula de acum inainte CFR Calatori pe partea de modernizare de vagoane, de locomotive, se vor face in Romania. Am fost multumit de conditii. Am facut o inspectie in tot trenul sa vad toaletele cum sunt, totul a decurs conform asteptarilor, adica foarte bine. O calatorie de doua ore, 225 de kilometri. Eu cred ca merita sa venim cu trenul la mare", a spus ministrul Transporturilor, potrivit Hotnews.ro.

Razvan Cuc a anuntat modernizarea a peste 300 de vagoane si lucrari de reparatii

"Anul acesta se vor moderniza peste 300 de vagoane in Romania, in unitatile care au astfel de obiect de activitate. Au dublu alocarea bugetara la CFR Calatori pentru aceste modernizari. Suplimentar, bineinteles se va face si achizitie de material rulant", a spus ministrul Transporturilor.