Partidele parlamentare au primit in luna aprilie subventii de la stat la o valoare aproape dubla fata de lunile precedente.

PSD este partidul care a primit cei mai multi bani, adica 16,35 milioane lei, scrie Adevarul.ro.

PNL a primit 7,49 milioane lei (adica aproximativ 1,57 milioane euro). Luna trecuta liberalii au primit 3,48 milioane lei.

Partidul condus de Dan Barna a primit in aprilie 2,20 milioane lei. Cu o luna in urma, cei de la USR primisera 1,02 milioane lei.

Sume considerabile au primit si ALDE si PMP. De exemplu, ALDE a primit pentru luna aprilie 1,62 milioane lei (in timp ce in martie primeau doar 756.000 de lei), iar PMP a primit 1,06 milioane lei (fata de 492.000 mii lei, cat primea in martie).