Odihnește-te în pace @razvan.ciobanu 🌑 Nu o să înșir cuvinte goale. Răzvan a fost și va rămâne un mare designer al României, dincolo de controversele care i-au marcat existența. A fost OM cu bune și cu rele și un profesionist în domeniul său. Deși nu am făcut-o niciodată, astăzi am acordat un interviu colegilor mei de la @stirileprotvro pe care îl puteți urmări în aceasta seară pe @protv_romania. Pentru că Răzvan merită să ne amintim de el așa cum a fost de fapt, și pentru că într-o lume a modei marcată de impostură, plagiat și mediocritate, Razvan a promovat întotdeauna adevărata valoare bazată pe studii de specialitate și muncă. Îmi vei lipsi enorm! 🌑