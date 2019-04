Sotul Gabrielei Firea, Florentin Pandele, a declarat luni seara, la un post de televiziune, ca medicii au gasit in organismul primarului general al Capitalei "o sarma de vreo 3 cm".

"In decembrie a avut o interventie chirurgicala de urgenta, in ianuarie inca o interventie chirurgicala unde i s-a gasit o sarma de vreo 3 cm in colon. In martie a avut cea mai importanta interventie chirugicala, care ne-a daramat pe toti, numai pe ea nu. Eu cred ca fac parte din categoria oamenilor puternici. Atunci mi-am dat seama ca sunt foarte slab si m-am intors pentru a nu stiu cata oara cu fata la Dumnezeu. Mi-am rugat in regim de urgenta cativa prieteni, carora vreau sa le multumesc.

In acea noapte au inchiriat un avion sa o ducem la o clinica la Nisa. Ceea ce ea nu a acceptat. I-am zis: »Gabi, nu exista ce spune lumea. Avem acasa doi copii mici, cei mari sunt pe picioarele lor, te rog frumos, hai sa mergem«. Cei mai buni medici gastro erau plecati la un congres. Am vorbit cu un medic sa o sedam. Mi-a zis ca nu avem cum sa plecam cu ea", a declarat Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, intr-o emisiune la Romania TV, potrivit Ziare.com.

Liderul consilierilor PNL, Ciprian Ciucu, a criticat atitudinea Gabrielei Firea, apreciind ca aceasta incearca sa castige astfel capital electoral si sa se disculpe pentru nerealizarile mandatului sau.â

"Asa cum imi provoaca sila invadarea intimitatii, tot asa ma dezgusta si exibarea si mediatizarea vietii private in scopul de a obtine mila si, in consecinta, favorabilitate politica. Plus ca, orice e posibil, poate fi adevarata sau poate fi mincinoasa versiunea sotilor Firea", a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.