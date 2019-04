Mitropolitul Banatului, Ioan Selejan, a spus despre Mircea Badea ca este "pustnicul de la miezul noptii de la Antena 3".

Prezent in studioul Antena 3, IPS Ioan s-a declarat un mare fan al lui Mircea Badea.

"Pentru mine, daca ingaduiti sa-i spun, el este pustnicul de la miezul noptii de la Antena 3. El este singur, toti am impresia ca il parasiti si el este in miezul noptii", a spus Mitropolitul Banatului, potrivit Adevarul.ro.

"Mi s-a spus in multe feluri de-a lungul vietii, dar , recunosc, este de departe cel mai minunat. Va multumesc foarte mult pentru asta", a raspuns Mircea Badea.

"O sa trec pe la masa lui din studio, am vazut ca, de fiecare data, vine cu un bici. El biciuieste pacatele si naravurile care s-au petrecut in ziua aceea in societate. Asa ca, sa-l inconjurati si pe el cu dragostea voastra.

Ma bucur ca am aflat ca esti familist… V-am vazut in platou cu sora dumneavoasta. O fata foarte fosforescenta la minte. Cred ca va va trageti dintr-o familie de oameni care v-au crescut asa, v-au educat incat se vede ca aveti o inteligenta nativa deosebita. Si dumneavostra si sora. Rog pe bunul Dumnezeu sa va dea intelepciune, sa gasiti cele mai frumoase si blande metode de a contribui la asanarea societatii romanesti. Si dumneavoastra aici in cadrul acestei emisiuni, sa dea Dumnezeu sa fiti plugarul acela crestin care sa semanati mereu bob de grau curat in spatiul nostru romanesc", a mai spus Ioan Selejan.