Doctorul Raed Arafat le recomanda oamenilor sa consulte mai intai medicului de familie si abia apoi sa se adreseze Unitatilor de Primiri Urgente din spitale.



"Exista un grup din pacientii care vin in UPU care puteau sa fie rezolvati si pot fi rezolvati in alta parte. Vin in UPU, pentru ca e mai usor sau pentru ca este mai greu sa acceseze medicul lor de familie sau pentru ca vor un serviciu rapid, care sa le rezolve o problema si sa plece la lucru sau acasa", a declarat Raed Arafat, citat de Radio Romania Actualitati, potrivit Hotnews.ro.

Potrivit acestuia, urgenta vazuta de pacient difera de cea considerata urgenta de catre medic si ca unele persoane exagereaza simptomele, pentru a veni mai repede salvarea sau pentru a trece cu targa direct in camera de examinare a Unitatii de Primiri Urgente.

"De aceea, numarul 112 ar trebui apelat doar atunci cand este nevoie si trebuie rezervat doar persoanelor care au nevoie", a adaugat Arafat.