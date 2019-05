Vremea se va raci in urmatoarele zile in majoritatatea regiunilor tarii, temperaturile maxime coborand spre 13 grade in Transilvania, urmand ca, de saptamana viitoare, temperaturile sa inceapa sa creasca pana la maxime de 22 de grade in Muntenia, potrivit Estimarii evolutiei valorilor termice si a precipitatiilor in intervalul 29 aprilie - 12 mai, publicate luni de Administratia Nationala de Meteorologie.





Sunt prognozate si ploi in urmatoarele doua saptamani, mai insemnate cantitativ pe 30 aprilie, si dupa 4 mai.

In Banat, in prima zi a intervalului, vremea va fi apropiata de normalul perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 19 grade, apoi se va raci, astfel incat pe 30 aprilie media va cobori spre 14 grade. In intervalul 1-3 mai, temperatura aerului va creste spre medii ale maximelor diurne de 21 de grade. Va urma o noua racire pana pe 6 mai, spre 13...14 grade, in medie, insa pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 21 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 7 grade, apoi vor urma 2 nopti mai reci, cand media lor se va situa in jurul a 3 grade, iar ulterior datei de 7 mai, tendinta minimelor termice va fi de cres tere treptata, spre medii de 8 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 4-6 mai. In celelalte zile, pe spatii mici vor fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Crisana , in prima zi a intervalului, vremea va fi apropiata de normalul perioadei, cu o medie a temperaturilor maxime de 18 grade, apoi se va raci astfel incat pe 30 aprilie si 1 mai aceasta medie va fi in jurul a 15 grade. In zilele de 2 si 3 mai, temperatura maxima va avea medii mai ridicate, de 18...20 de grade. Va urma o noua racire pana pe 5 mai, spre 12 grade, in medie, dar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 20 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 7 grade, apoi vor urma 3 nopti mai reci, cand media lor se va situa in jurul a 3 grade, iar ulterior datei de 7 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere treptata, spre medii de 7 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 4-6 mai. In celelalte zile, pe spatii mici vor fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Transilvania , in primele trei zile de prognoza, vremea se va raci astfel incat, pe 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 13 grade, apoi procesul de incalzire va determina, pe datele de 3 si 4 mai, temperaturi maxime, in medie, de 18 grade. Va urma o noua racire in zilele de 5 si 6 mai, cand media maximelor prognozata va fi in jur de 11 grade. Ulterior, pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani, maximele termice vor reveni treptat la medii ale maximelor termice apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni, in jurul a 20 de grade.

Temperaturile minime, in prima saptamana vor avea mici variatii in jurul mediei de 5 grade, apoi vor urma 3 nopti mai reci, cand media lor se va situa in jurul a 2 grade, iar dupa data de 8 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere treptata, spre medii de 5 grade.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si pe 5 si 6 mai. In celelalte zile vor fi ploi de scurta durata, in general pe spatii mici, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Maramures , in primele trei zile de prognoza, vremea se va raci astfel incat, pe 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 14 grade, apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in data de 3 mai, o medie regionala a temperaturilor maxime de 18 grade. Se estimeaza o noua racire pana pe 5 mai, spre 12 grade, in medie, dar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 20 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 6 grade, apoi vor urma 3 nopti mai reci, cand media lor se va situa in jurul a 3 grade, iar ulterior datei de 7 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere treptata, spre medii de 6 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 4-6 mai. In celelalte zile, pe spatii mici vor fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Moldova , in primele trei zile de prognoza, vremea se va raci astfel incat, pe 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 15 grade, apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in datele de 3 si 4 mai, o medie regionala a temperaturilor maxime de 20 de grade. Se estimeaza o noua racire pana pe 6 mai, spre 13 grade, in medie, dar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 21 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 7 grade, apoi vor urma 3 nopti mai reci, cand media lor se va situa in jurul a 5 grade, iar ulterior datei de 8 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere spre medii de 7 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 5-7 mai. In celelalte zile, pe spatii mici vor fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Dobrogea , in cursul primelor patru zile de prognoza, vremea se va raci astfel incat, pe 2 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 17 grade. Apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in datele de 3 si 4 mai, o medie regionala a temperaturilor maxime de 19 grade. Pana pe 7 mai se estimeaza o noua racire, spre 15 grade, in medie, dar spre sfarsitul celei de-a doua saptamani se va reveni la medii ale maximelor termice in jurul a 19 grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 10 grade, apoi vor urma 3 nopti racoroase, cand media lor se va situa in jurul a 7 grade, iar ulterior datei de 8 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere spre medii de 10 grade, la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care local va ploua, in perioada 4-8 mai. In celelalte zile, pot alterna zilele insorite cu cele in care cad ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Muntenia , vremea se va raci treptat in primele trei zile de prognoza, astfel incat, pe 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 18 grade. Apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in datele de 3 si 4 mai, o medie regionala a temperaturilor maxime in jurul a de 21 de grade. Se anticipeaza o noua racire pana pe 6 mai, spre 15 grade, in medie, dar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 22 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 7 grade, apoi vor urma 3 nopti racoroase, cand media lor se va situa in jurul a 5 grade, iar ulterior datei de 8 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere spre medii de 7 grade la sfarsitul intervalului de prognoza.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si local mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 5-7 mai. In celelalte zile, pe spatii mici, pot fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

In Oltenia , vremea se va raci in primele trei zile de prognoza, astfel incat, pe 30 aprilie si 1 mai, media temperaturilor maxime va cobori la 16 grade. Apoi procesul de incalzire va avea ca rezultat, in datele de 3 si 4 mai, o medie regionala a temperaturilor maxime in jurul a 21 de grade. Se anticipeaza o noua racire pana pe 6 mai, spre 15 grade, in medie, dar pana la sfarsitul celei de-a doua saptamani se va ajunge treptat la medii ale maximelor termice in jurul a 21 de grade, apropiate de cele climatologic specifice acestei regiuni.

In prima saptamana, temperaturile nocturne vor avea mici variatii in jurul mediei de 7 grade, apoi vor urma 3 nopti racoroase, cand media lor se va situa in jurul a 5 grade, iar ulterior datei de 8 mai, tendinta minimelor termice va fi de crestere spre medii de 8 grade.

Vor fi intervale de timp in care va ploua, pe arii mai extinse si local mai insemnat cantitativ, cel mai probabil pe 30 aprilie, dar posibil si in intervalul 4-7 mai. In celelalte zile, pe spatii mici pot fi ploi de scurta durata, cu probabilitate mai ridicata de aparitie dupa-amiaza si seara.

La munte , vremea se va raci usor in primele doua zile ale intervalului de referinta astfel incat pe 1 mai se vor inregistra maxime termice diurne in medie de 6...7 grade, apoi se va incalzi pana in data de 4 mai, cand sunt prognozate temperaturi maxime, in medie, de pana la 10 grade. In intervalul 5-7 mai, temperatura aerului va avea valori diurne mai scazute, cu o medie regionala a maximelor in jurul a 4 grade. Ulterior, aceasta medie va creste usor si treptat pana la finalul intervalului de prognoza, cand va atinge 10 grade.

Media temperaturilor minime se va situa, in prima saptamana, intre 0 si 2 grade. Cele mai reci nopti se vor consemna in intervalul 6-8 mai, iar dupa aceea temperaturile nocturne vor fi in crestere, de la o medie in jur de -2 grade spre 1...2 grade in diminetile de 11 si 12 mai.

Local si temporar aproape zilnic se vor semnala precipitatii, mixte la altitudini mari si predominant ploi in rest. In 30 aprilie si pe 5 mai, acestea vor fi pe arii extinse si mai insemnate cantitativ.

Estimarea este realizata folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime si minime, mediate pentru fiecare regiune a tarii si adaptate local cu modele statistice si sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicata de aparitie a precipitatiilor.