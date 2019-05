Politistii de la IPJ Constanta au dat, intr-un comunicat de presa, detalii despre accidentul in urma caruia a incetat din viata Razvan Ciobanu.





Accidentul rutier s-a produs pe DJ 226, la intrarea in localitatea Sacele, dinspre orasul Navodari. In urma impactului cu arbustii, Ciobanu a fost proiectat pe geamul masinii, ajungand astfel pe pamant, in apropiere de autoturism, unde a fost gasit de un localnic.

”Cercetarea la fata locului a indicat faptul ca autoturismul in cauza ar fi parasit partea carosabila, ar fi parcurs o distanta de aproximativ 700 de metri prin camp, ar fi traversat o alee asfaltata care duce catre fermele din zona, a reintrat pe camp, a rulat inca 150 de metri intr-o zona cu arbusti unde, din cauza denivelarilor de pamant s-a rasturnat, oprindu-se intr-un copac.

Conducatorul auto a fost proiectat in afara autoturismului pe unul dintre geamurile acestuia, fiind gasit de un martor la baza unui arbust.

Urmele si mijloacele de proba gasite la fata locului, atat in interiorul, cat si in exteriorul autoturismului, au relevat faptul ca, in momentul producerii accidentului, soferul se afla singur in autoturism", se arata in comunicatul IPJ Constanta.

Anchetatorii urmeaza sa stabileasca exact care a afost ”dinamica accidentului si conditiile in care a survenit decesul”, dupa ce va fi efectuata necropsia si expertiza tehnica a autoturismului.

IPJ: Varianta sinuciderii nu poate fi luata in calcul

De asemenea, politia anunta ca ”varianta unei sinucideri vehiculata pe retele de socializare ori canale de informare media nu poate fi luata in calcul la acest moment”.

”Necropsia efectuata de medicii legisti va stabili daca soferul se afla sub influenta bauturilor alcoolice sau a altor substante.

Expertiza tehnica auto va fi efectuata pentru a se stabili conditiile tehnice in care s-a produs accidentul si va oferi informatii suplimentare privind dinamica accidentului.

Avand in vedere datele preliminare privind dinamica accidentului, in special configuratia drumului unde s-a produs, varianta unei sinucideri vehiculata pe retele de socializare ori canale de informare media nu poate fi luata in calcul la acest moment.

De asemenea, precizam faptul ca, intrucat soferul a fost gasit in exteriorul autoturismului, concluzia preliminara formulata a fost ca acesta nu ar fi purtat centura de siguranta.

In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala, urmand ca alte informatii de interes public nou aparute sa va fie comunicate cu celeritate", se mai arata in comunicat.

Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit luni dimineata, dupa ce masina pe care o conducea pe DJ 226, intre localitatile Navodari si Sacele, a parasit carosabilul si a intrat in mai multi copaci.