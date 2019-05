Razvan Ciobanu conducea un Range Rover, fabricat în 2014, in momentul in care a facut accident, luni dimineata. Potrivit libertatea.ro. masina nu i-ar fi apartinut designerului, ci ar fi fost imprumutata.



Din cauza impactului violent, autoturismul a fost distrus în zona portbagajului, a plafonului și a parti lateral dreapta.

"In jurul orei 7:15 am fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe drumul judetean 226, la intrarea in localitatea Sacele, se pare ca soferul in varsta de 43 de ani conducea un autoturism de teren dinspre Sacele catre Navodari, iar la un moment dat, din cauza neatentiei in conducere, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum a pierdut controlul asupra autoturismului si a parasit partea carosabila, dupa care a rulat aproximativ un kilometru si s-a oprit cu autoturismul in mai multi copaci care apartineau unei ferme", a spus Andreea Munteanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanța.

„Apelul 112 a venit de la un barbat, muncitor la ferma respectiva, acesta l-a vazut pe conducatorul auto iesit din autoturism, decedat. Acesta se afla singur in masina”, a adaugat purtătorul de cuvânt al IPJ.

Cel mai probabil, Razvan Ciobanu nu purta centura de siguranta, el fiind aruncat din masină. Geamul dreapta dislocat indica faptul ca pe acolo ar fi fost proiectat din autoturism. Cadavrul sau a fost gasit intins pe spate, pe jos, in dreapta masinii. Ciobanu avea mainile impreunate, ca pentru rugaciune, scrie libertatea.ro.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului, iar cauza decesului lui Răzvan Ciobanu va fi stabilită în urma necropsiei.