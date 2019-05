Mai multe vedete au transmis mesaje de condoleante, dupa moartea creatorului de moda Razvan Ciobanu. Acesta a decedat luni dimineata, in a doua zi de Paste, intr-un tragic accident de masina.

Razvan Ciobanu a incetat din viata la 43 de ani, intr-un accident de masina care a avut loc in apropiere de Navodari.

"Razvan era un om foarte corect. A fost un copil teribil al modei romanesti si un mare talent, pentru el moda era totul. Îl cunosteam de mult timp, a venit acum doua luni în magazinul meu. El a fost si elev al mamei mele, care a fost profesoara de matematica si diriginte in liceu”, a declarat Adina Buzatu la Digi24.

Prezentatoarea TV Teo Trandafir regreta vestea mortii lui si spune ca gandul ei se indreaptă către mama lui, care va trăi şocul unei vieţi. "Razvan e in paza Tatălui Ceresc. Gândul meu se îndreaptă către mama lui, care acum traversează şocul unei vieţi. Dumnezeul să-l ierte pe el şi s-o ajute pe ea", a declarat Teo Trandafir, potrivit adevarul.ro.

Cătălin Botezatu spune ca Razvan Ciobanu nu era votezoman. "Din câte ştiu eu, Răzvan nu era un vitezoman. Am aflat cu stupoare această veste. Nu-mi vine sa cred că viaţa lui s-a terminat atât de repede, într-un mod atât de tragic. Parerile de rău sunt inutile acum. Ne pare tuturor rau ca ne despartim de un om, de un designer bun. Din cate stiu eu nu era un vitezoman, efectiv nu stiu cum s-a intamplat. E trist ca a plecat dintre noi atat de devreme. Dumnezeu să-l odihnească în pace", a declarat el, pentru Click.ro.

Dana Savuică: "A mai plecat un suflet dintre noi... Un geniu creator, un suflet neinteles, un prieten drag care se retrasese cumva in lumea lui, un spirit curajos, un om cu vointa dar si cu slabiciuni, o minte inteligenta care a avut o voce despre cum e sa fii 'altfel' intr-o societate plina de prejudecati. S-a stins prea repede si intr-un mod tragic. Singur. Cu gandurile lui, poate cu patimile lui... Mie mi-a fost un bun prieten. Ma pomenea mereu ca am fost prima femeie care a imbracat prima lui creatie de designer. El n-a inteles ca onoarea a fost de partea mea. Imi spunea ‘Diva’ si a scris mereu cele mai frumoase articole despre mine , in anii ‘90 cand eu eram model iar el era jurnalist. Am amintiri nepretuite cu Razvan Ciobanu. Dumnezeu sa te odihneasca!"

Romaniţa Iovan: "Ai plecat în Saptamana LUMINATĂ, sa-i incanti pe cei din Rai, cu talentul si bunatatea ta! Dumnezeu sa aiba grija de sufletul tau!".