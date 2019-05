Un nou caz de pesta porcina africana (PPA) a fost confirmat in judetul Botosani la un porc mistret gasit mort pe raza comunei Cordareni, a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Minodora Vasiliu.





Potrivit sursei citate, existenta virusului PPA a fost confirmata in urma analizelor de laborator, scrie Agerpres.

Autoritatile sanitar-veterinare din judetul Botosani au convocat pentru ora 13.00 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta pentru a stabili un nou plan de masuri de prevenire a extinderii bolii.

Anterioarele focare de PPA au fost inregistrate in comunele Pomarla si Hudesti.

De la inceputul anului, la nivelul Botosaniului au fost identificati 39 de porci mistreti morti, dintre care 26 erau infestati cu PPA. De asemenea, tot de la inceputul anului au fost impuscati 439 de porci mistreti, iar dintre acestia doar patru au fost testati pozitiv.

In ceea ce priveste porcul domestic, din ianuarie si pana in prezent, au fost inregistrate 42 mortalitati, din care doar patru cazuri au fost pozitive, in doua exploatatii din comuna Pomarla.