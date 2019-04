Pastele pe care Hristos ni-L arata este sarbatoarea iertarii, sa zicem fratilor si celor care ne urasc pe noi, a indemnat duminica patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in cuvantul de invatatura rostit la slujba Invierii de la Catedrala Patriarhala, oficiata impreuna cu episcopii vicari patriarhali Varlaam Ploiesteanul si Ieronim Sinaitul.





"Aceasta lumina este este Lumina Sfintelor Pasti. Ea arata iubirea lui Hristos cel rastignit ca fiind o lumina smerita si milostiva si iubire care s-a aratat ascultatoare pana la moarte si inca moarte de cruce sau pe cruce, fata de Dumnezeu Tatal si o iubire iertatoare. Inainte de a-si da duhul pe cruce, Mantuitorul s-a rugat pentru vrajmasii lui, pentru cei care l-au osandit la moarte si pentru cei care l-au rastignit. Si a zis catre Tatal Ceresc: 'Parinte, iarta-le lor, ca nu stiu ce fac!'", a afirmat patriarhul.

El a explicat ca "aceasta iubire smerita, rastignita s-a aratat biruitoare prin Inviere", Pastele constituindu-se in sarbatoarea iertarii.

"Iubirea lui Hristos cel Rastignit si Inviat este mai tare decat pacatul oamenilor, este mai tare decat lucrarea Diavolului, este mai tare decat puterea Iadului si este mai tare decat moartea. Iubirea lui Hristos, cel rastignit si inviat este mai tare decat ura, decat invidia, pentru ca din invidie si din ura a fost rastignit. Si, de aceea, Pastele pe care Hristos insusi ni-l arata in el insusi este sarbatoarea iertarii", a spus inaltul ierarh ortodox.

Patriarhul Daniel a indemnat la apropierea de Hristos prin impartasirea cu Sfintele Taine, pentru a primi iubire din iubirea Mantuitorului.

"Traim intr-o lume din ce in ce in ce mai dezbinata, din ce in ce mai invrajbita, in care creste individualismul si egoismul si diminueaza iubirea in familie, intre oameni, intre popoare, pentru ca ne indepartam de Hristos, izvorul iubirii smerite si milostive. Dar, prin pocainta, prin rugaciune, prin fapte bune si mai ales prin impartasirea cu Sfintele Taine ale lui Hristos noi primim iubire din iubirea lui Hristos, o iubire care iarta, o iubire care pretuieste pe semenul nostru, o iubire in care vede in fiecare om o faclie de Inviere, cum este faclia de Paste, o persoana chemata la viata vesnica", a indemnat patriarhul.

PF Daniel a reamintit ca la slujba din Noaptea de Paste se va intona "o cantare foarte frumoasa, care este si un indemn profund la a intelege taina Sfintelor Pasti, Lumina Invierii lui Hristos".

"Ziua Invierii! Sa ne luminam cu praznuirea si unul pe altul sa ne-mbratisam. Sa zicem fratilor si celor care ne urasc pe noi. Sa iertam toate pentru Inviere. Si asa sa strigam Hristos a Inviat din morti cu moartea pe moarte calcand si celor din morminte viata daruindu-le. Spre slava lui Dumnezeu si-a noastra mantuire. Amin. Hristos a Inviat!", a incheiat Patriarhul Daniel.