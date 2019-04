Vreme extrema in Europa de Vest. In Italia a nins ca in plina iarna, iar Grecia si Serbia au fost lovite de furtuni insotite de grindina, scrie

In Grecia, grindina a facut prapad in provincia Larissa, principalul centru agricol al tarii. Culturi intregi au fost distruse de bucatile de gheata, unele mari cat mingea de golf. La fel s-a intamplat si in zona Voivodina, in apropierea granitei cu tara noastra.

In Italia, vremea capricioasa a adus ninsori la munte. In provincia Veneto, la 1.300 de metri altitudine, un stras gros de zapada a acoperit totul si i-a pus in dificultate pe soferii care schimbasera demult anvelopele de iarna ale masinilor cu cauciuri de vara.