"Sarbatoarea Invierii Domnului este pentru toti credinciosii ortodocsi un prilej de bucurie, de speranta, de apropiere de familie, pentru ca acestea sunt lucrurile care reprezinta cheia binelui pentru viitor. Aceasta perioada trebuie sa fie un moment in care reflectam asupra lucrurilor cu adevarat importante pentru fiecare dintre noi, un moment de ragaz de la problemele de zi cu zi. Sarbatorile de Pasti sa ne gaseasca pe toti mai ingaduitori si mai intelepti, mereu cu lumina in suflet si in ganduri. Dragi romani, Paste fericit! Hristos a inviat!", a afirmat Calin Popescu-Tariceanu.