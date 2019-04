Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, Irineu, afirma in Pastorala prilejuita de sarbatoarea Invierii ca desi astazi omul are la dispozitie atata libertate, creste in jurul sau un desert spiritual generat de un anumit tip de cultura, care l-a educat sa creada doar in ceea ce vede cu ochii si atinge cu mainile, motiv pentru care a crescut numarul celor care simt dezorientati si straini.





"Astazi, desi avem atata libertate, creste mereu in jurul nostru un anumit desert spiritual. Uneori avem senzatia, izvorata din evenimentele pe care le traim in fiecare zi, ca lumea nu merge spre construirea unei comunitati mai fraterne si mai pasnice; insesi ideile de progres si de bunastare isi arata si umbrele lor. In pofida maretiei descoperirilor stiintei si a succeselor tehnicii, astazi omul nu pare sa fi devenit mai liber, mai uman; raman atatea forme de exploatare, de manipulare, de violenta, de samavolnicie, de nedreptate... Apoi, un anumit tip de cultura ne-a educat ca sa ne miscam numai in orizontul lucrurilor materiale care se fac la intamplare si fara ratiune, sa credem numai in ceea ce putem vedea cu ochii si atinge cu propriile maini. Aceste fenomene au crescut numarul celor care se simt dezorientati, straini si, cautand sa mearga numai pe o directie orizontala spre realitate, sunt disponibili sa creada in cu totul altceva decat in adevarul Invierii Mantuitorului Iisus Hristos", afirma mitropolitul Irineu.

Mitropolitul Olteniei ii indeamna pe oameni sa creada in lucrarea Duhului Sfant pentru ca numai asa vor gasi calea spre adevarata libertate si adevarata iubire.

"Confruntati cu aceasta realitate, fiecare poate sa-si puna cateva intrebari fundamentale: Ce sens are faptul de a trai? Exista un viitor pentru om, pentru noi si pentru noile generatii? In ce directie trebuie sa orientam alegerile libertatii noastre pentru un rezultat bun si fericit al vietii? Ce anume ne asteapta dincolo de pragul mortii? Din aceste intrebari cu neputinta de evitat reiese clar ca lumea planificarii de astazi, a calculului exact si a experimentarii matematice, intr-un cuvant cunoasterea ce vine din stiinta, desi este importanta pentru viata omului, nu este suficienta de una singura. Constatam ca in jurul nostru in fiecare zi, din pacate, multi raman indiferenti sau refuza sa primeasca aceasta vestire a Invierii si a vietii de dincolo", spune Mitropolitul Olteniei.

Inaltul prelat arata ca increderea in lucrarea Duhului Sfant trebuie sa-l stimuleze mereu pe om sa mearga pe calea mantuirii si a vietii vesnice si a subliniat faptul ca, credinta adevarata si iubirea sunt daruri ale Mantuitorului Dumnezeu, Cel rastignit si inviat, fiind acte profund libere si umane.

"Aceste virtuti nu sunt contrare libertatii si ratiunii omului, ci, dimpotriva, le implica si le inalta, intr-o iesire din sine, din propriile sentimente, din propriile planuri rationale, pentru a se incredinta intru totul lucrarii harnice a lui Dumnezeu, Care ne indica drumul pentru adevarata libertate si adevarata iubire. Deci, a crede si a iubi pe Dumnezeu inseamna a te incredinta in toata libertatea si cu toata iubirea purtarii de grija a Lui, asa cum s-a incredintat Preasfanta Fecioara Maria planului lui Dumnezeu de mantuire a lumii", spune Mitropolitul Olteniei.

Despre Invierea Mantuitorului Iisus Hristos, el spune ca aceasta este adevarul desavarsit al credintei noastre crestine, propovaduita de Sfintii Apostoli in toata lumea ca parte esentiala a tainei pascale inca de la inceputurile crestinismului, prin moartea si Invierea Sa, Domnul Hristos eliberandu-i pe oameni de pacat prin Cruce si chemandu-i prin Inviere la o viata noua.

"Invierea Mantuitorului Iisus Hristos a operat o mare transformare in sufletele ucenicilor Sai. Sentimentele pe care acestia le-au trait sunt subliniate de Sfintii Evanghelisti pornind din seara zilei Invierii, cand Sfintii Apostoli erau incuiati in casa de frica iudeilor. Teama le cuprinsese inima si ii impiedica sa mearga in intampinarea vietii care a izvorat din mormant. Dupa cum au vazut sau au fost incunostiintati, Invatatorul nu mai era printre cei morti. Totusi amintirea patimirilor Sale alimenta incertitudinea in Invierea Sa. Cu toate acestea, Domnul ii avea la inima urmand sa le implineasca promisiunea pe care le-o facuse in timpul Cinei celei de Taina: 'Nu va voi lasa orfani, voi veni la voi'. Aceasta stare de teama si frica se schimba radical odata cu venirea Domnului la ei, in incaperea in care se aflau inchisi de frica iudeilor. El intra, desi usile erau incuiate, sta in mijlocul lor si le zice: 'Pace voua!'. Din acel moment, acest salut obisnuit capata o noua semnificatie si produce o schimbare interioara radicala. El devine salutul pascal, care ii face pe ucenici sa treaca de la frica la bucurie si iubire. Pacea pe care o aduce Mantuitorul este darul mantuirii, promis cu ceva timp inainte: 'Pace va las voua, pacea Mea dau voua. Eu nu v-o dau asa cum o da lumea. Sa nu se tulbure inima voastra, nici sa nu se teama'", mai spune mitropolitul Olteniei.