De doua milenii incoace, Cristos Cel Inviat lumineaza intunecimile omenirii intregi, invierea lui Isus fiind adevarata speranta a lumii, afirma cardinalul Lucian, arhiepiscop major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica, in Pastorala transmisa clerului si credinciosilor la sarbatoarea Sfintelor Pasti.





"Invierea lui Isus este adevarata speranta a lumii. Nu este un optimism gol de sens, ci este certitudinea ca moartea nu mai reprezinta ultimul cuvant al existentei oamenilor. Exista ceva care trece dincolo de mormant: este cuvantul Invierii. Alaturi de Maica Sfanta si de Biserica intreaga, primim lumina de la Cel care ne indeamna: 'Indrazniti, Eu am biruit lumea!', spre a ne impartasi cu totii din bucuria cea mare a Invierii Sale", spune cardinalul Lucian.

Inaltul ierarh greco-catolic subliniaza ca Invierea Domnului este momentul suprem de har si de innoire.

"Cu puterea Lui se nimiceste frica oamenilor de-a lungul veacurilor si se spulbera neincrederea celor care se indoiesc: "Nu va temeti... Eu sunt cu voi". Sarbatoare a Sarbatorilor, Invierea Domnului este momentul suprem de har si de innoire ce ne provoaca si ne cheama sa aprofundam temeliile credintei noastre. Din cele mai vechi timpuri si pana astazi, Invierea Domnului este piatra de poticnire pentru toti cei care, neputand cuprinde taina si planul de mantuire hotarat de Dumnezeu, prefera sa se refugieze in agnosticism sau in superstitie. Este si astazi prilej de sminteala pentru cei ce ajung sa respinga tot ceea ce ratiunea lor, limitata de conditia umana, nu poate sa inteleaga si sa patrunda", arata cardinalul.

In Pastorala, inaltul ierarh reaminteste ca, pe 2 iunie, Papa Francisc ii va beatifica la Blaj pe cei sapte martiri greco-catolici ucisi din ura fata de credinta.

"De la diaconul Stefan si pana la episcopii nostri greco-catolici, aceasta este credinta noastra. Exemplul lor trebuie sa ne intareasca si pe noi astazi, cand ne pregatim sa il intampinam pe Sfantul Parinte Papa Francisc, care pe 2 iunie ii va beatifica la Blaj pe martirii nostri ucisi din ura fata de credinta. "Daca va uraste pe voi lumea sa stiti ca pe Mine mai inainte decat pe voi M-a urat. Daca M-au prigonit pe Mine si pe voi va vor prigoni" (In 15,18.20). Se cuvine ca marturia lor sa fie calauza si speranta noilor generatii, spre intarire in vremurile tulburi pe care le traim. Jertfa lor, sangele lor varsat din dragoste pentru Cristos si pentru Biserica, pune in lumina importanta martiriului si a jertfei intr-o societate lichida si permisiva ca si cea in care traim", spune arhiepiscopul major al Bisericii Romane Unite cu Roma, Greco-Catolica.

Cardinalul Lucian ureaza tuturor sarbatori pascale binecuvantate si traditionalul "Cristos a inviat!".