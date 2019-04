Donald Trump a afirmat inca o data, vineri, ca numeroase vieti puteau fi salvate in cursul atentatelor de la 13 noiembrie 2015, la Paris, daca legislatia franceza in privinta armelor era mai putin stricta, relateaza AFP.





Intr-o serie de atentate la Paris si Saint-Denis revendicate de gruparea Statul Islamic (SI) au murit 130 de persoane si cateva sute au fost ranite. Unul dintre comandouri a ucis 90 de persoane in sala de concerte Bataclan.

"La Paris, spun ca au acolo legile cele mai severe din lume in privinta armelor", a declarat Donald Trump intr-un discurs, la Indianapolis, la conventia anuala a NRA (National Rifle Association), puternicul lobby pro-arme.

La fel ca anul trecut, in fata acelorasi participanti, miliardarul republican a revenit asupra zilei sumbre de 13 noiembrie.

"Au ucis o persoana, apoi alta, apoi alta, apoi alta... Sute de persoane au fost ucise si ranite in acea zi. Atacul armat a durat atat de mult si nu era nimic de facut (...) Daca de cealalta parte cineva avea o arma, bilantul putea foarte bine sa fie complet diferit", a afirmat liderul de la Washington.

Donald Trump a adaugat ca, "probabil, atacul nu ar fi avut loc", daca reglementarea in privinta armelor era mai putin stricta, "deoarece acesti lasi ar fi stiut ca sunt oameni cu arme la ei" la fata locului.

Intr-un lung discurs in fata NRA, presedintele SUA a tinut sa sublinieze ca "pastrarea libertatilor castigate de stramosii nostri cu pretul vietii lor" este o datorie absoluta. Si i-a denuntat pe adversarii sai democrati care, in opinia sa, doresc sa puna in discutie fundamentele Constitutiei americane.