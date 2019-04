Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, considera ca trebuie 'sa incepem sa ne gandim la Hristos ca la un contemporan al nostru', aceasta fiind singura varianta a 'iesirii din logica egoista a incremenirii si comoditatii omului modern'.





"E singura varianta de apropiere profunda de Hristos - contemporaneizarea si nu istoricizarea lui. A-l istoriciza pe Hristos inseamna a-l ingropa in timp si in uitare ca pe un personaj care a trait candva, a murit si atat. Nu! Varianta optima de raportare la Hristos este contemporaneizarea lui. Hristos e unul dintre noi. Si astazi e prezent langa noi. Ne-o spune el insusi: 'Iata, sunt cu voi pana la sfarsitul veacurilor!' Prezenta lui este foarte consistenta si as spune ca e cu atat mai consistenta cu cat e nevazuta. Pentru ca vizibilul este lovit uneori de relativ. Nevazutul, partea nevazuta, cum se spune, decide totul in viata noastra, sufletul nostru este cu adevarat esential cand vorbim de persoana umana", spune Banescu, intr-un interviu acordat AGERPRES.

Vasile Banescu mai vorbeste si despre semnificatia celei mai importante sarbatori a crestinismului - Invierea lui Iisus Hristos, despre pregatirea spirituala, prin post si iertarea aproapelui, pentru intalnirea cu "oaspetele nevazut" de la Masa Pascala.

