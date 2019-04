Candidatul aflat pe pozitia a doua pe lista Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei (UNPR) la europarlamentare, Anghel Iordanescu, a declarat miercuri, la Alba Iulia, ca nici el si nici Ilie Nastase, ocupantul primei pozitii, nu isi doresc sa mearga la Bruxelles pentru indemnizatia de europarlamentar, ci pentru a "reprezenta Romania cu demnitate si onoare", asa cum au facut-o si in sport.



"Cred ca si Ilie Nastase, si eu putem reprezenta Romania cu demnitate si onoare. Avem exercitiul - ca am reprezentat Romania de-a lungul timpului in sport, acolo unde am activat, si el, si eu, si ceea ce va pot spune este ca ne vom bate, ne vom lupta ca sa aducem fonduri europene acasa. Nu ne ducem sa reprezentam UNPR, ne ducem sa reprezentam Romania. Si credeti-ma ca (...) nu ne intereseaza indemnizatia de europarlamentar. Avem o situatie financiara, slava Domnului, buna. Ne ducem doar in interesul Romaniei si in interesul cetatenilor", a declarat, intr-o conferinta de presa, Anghel Iordanescu.

El a mentionat ca s-a alaturat proiectului UNPR datorita prietenului sau Gabriel Oprea si, de asemenea, pentru ca a crezut ca "tara are nevoie de un asemenea partid", unul cu "dragoste de tara si cu iubire de semeni", scrie Agerpres.

"Cred in UNPR, cred ca poate reveni, din nou, sus. Sunt convins ca UNPR este singurul partid care si-a facut datoria fata de tara, fata de participantii la guvernare atunci cand am guvernat si si-a facut datoria si fata de electorat", a mai afirmat Anghel Iordanescu.