Invierea Domnului Hristos este lumina deplina a Sfintei Euharistii si a intregii vieti crestine, afirma patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, in Pastorala de Sfintele Pasti.

"Intrucat Invierea Domnului Hristos este lumina deplina a Sfintei Euharistii si a intregii vieti crestine, ea ne cheama astazi sa intelegem binefacerile participarii la Sfanta Liturghie si ale impartasirii cu Trupul si Sangele lui Hristos Cel rastignit si inviat. Prin Sfanta Euharistie primim: "sfintirea sufletelor si a trupurilor noastre, tamaduirea sufletului si a trupului, izgonirea a tot potrivnicului, luminarea ochilor inimii, impacarea sufletestilor puteri, ajutor spre credinta neinfruntata, dragoste nefatarnica, desavarsirea intelepciunii, paza poruncilor dumnezeiesti, adaugirea dumnezeiescului har si dobandirea Imparatiei lui Dumnezeu", dupa cum este scris in "Rugaciunea intai de multumire, dupa Dumnezeiasca Impartasanie", spune patriarhul, potrivit Agerpres.

El explica faptul ca, atunci "cand Domnul Iisus Hristos a savarsit Cina cea de Taina, mai intai S-a rugat binecuvantand pe Dumnezeu si multumindu-I", "apoi a luat painea, a frant-o si a dat-o ucenicilor Sai (cf. Luca 22, 19)", "rugaciunea aceasta de multumire a lui Iisus numindu-se in limba greaca a Noului Testament: Euharistie".

"Sfantul Ioan Gura de Aur, talcuind legatura care exista intre sarbatoarea Pastilor si Cina cea de Taina sau Sfanta Euharistie, zice: "Pentru care pricina a savarsit (Iisus) taina aceasta in timpul Pastilor? Ca sa afli cu orice prilej ca El este legiuitorul Vechiului Testament si ca pentru cele din Noul Testament au fost preinchipuite cele din Vechiul Testament. Ceasul de seara nu inseamna decat ca timpul s-a implinit si ca toate se apropie de sfarsit (...). El (Iisus) a desfiintat principala lor sarbatoare (a iudeilor) si ii trece la un Paste nou si infricosator. Luati, le zice El, si mancati! Acesta este trupul Meu care se frange pentru voi (cf. 1 Corinteni 11, 24) (...). El numeste acest sange, sangele Noului Legamant, adica fagaduinta Legii noi (...), si adauga: Faceti aceasta intru pomenirea Mea (cf. Luca 22, 19). Prin aceste cuvinte se vede cat de mult vrea El sa ii indeparteze pe ucenici de obiceiurile iudaice. Dupa cum altadata - zice El - faceati Pastele intru pomenirea minunilor din Egipt, tot asa faceti aceasta intru pomenirea Mea. Ieri, sangele acela nu era decat pentru a salva pe intai nascutii din Egipt, acesta insa se varsa spre iertarea pacatelor lumii intregi", desluseste Prea Fericitul Daniel.

Patriarhul arata ca "acest Paste nou, instituit la Cina cea de Taina, anticipeaza Patimirea, Ingroparea si Invierea lui Hristos ca trecere a Lui la o viata noua, la viata vesnica din Imparatia cerurilor".

"Prin Inviere, trupul omenesc al lui Hristos Cel rastignit nu mai revine la viata pamanteasca, stricacioasa si trecatoare, cum s-a petrecut cu Lazar din Betania, de pilda, ci trupul inviat al lui Hristos devine nemuritor, nestricacios si vesnic. (...) Prin urmare, 'moartea nu mai are stapanire asupra Lui', dupa cum spune Sfantul Apostol Pavel (Romani 6, 9). In Hristos Cel inviat, moartea insasi a fost omorata. De aceea, cantam 'Hristos a inviat din morti, cu moartea pe moarte calcand'", spune el.

Inaltul ierarh ortodox aminteste ca anul 2019 este dedicat omagierii satului romanesc, pastrator fidel al traditiei crestine si al culturii nationale. Patriarhul Daniel subliniaza ca "in satele romanesti care au pastrat credinta ortodoxa, incepand de la crestinarea stramosilor nostri, prin predica Sfantului Apostol Andrei, pana azi nu s-a intrerupt niciodata savarsirea Sfintei Euharistii".

"Oricat ar fi fost romanii ortodocsi prigoniti si asupriti de straini, de religii sau confesiuni diferite, sau de promotori de ideologii totalitare, Sfanta Jertfa Euharistica a continuat sa fie savarsita, deoarece, prin ea, crestinii ortodocsi primesc puterea iubirii jertfelnice, de a fi in orice vreme marturisitori ai Domnului Hristos si bucuria de a ramane uniti cu El in istorie si in eternitate. Din iubirea pentru Hristos Cel rastignit si inviat s-au nascut filantropia sau ajutorarea aproapelui, arta religioasa ori sacra, si anume muzica, poezia si literatura religioasa, miniatura, caligrafia, tiparul bisericesc, arhitectura si sculptura bisericeasca, iconografia, broderia si altele. Toate aceste creatii artistice inspirate din credinta au luminat apoi cultura poporului roman de la orase si sate", afirma patriarhul.

El indeamna ca, de Pasti, "prin cuvant si fapta buna", sa aducem "bucurie si lumina in sufletele celor orfani, bolnavi, batrani, saraci, indoliati si singuri".

"Sa nu uitam nici pe romanii care se afla printre straini, ci sa ne rugam pentru sanatatea si mantuirea lor, spre a spori comuniunea frateasca si spre a cultiva mai mult iubirea fata de poporul roman si de Romania", subliniaza Prea Fericitul Daniel.

Cu prilejul Sfintele Sarbatori de Pasti, patriarhul ureaza tuturor pace si bucurie, sanatate si mantuire, adresand salutul pascal ''Hristos a inviat!''.