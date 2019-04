Anca-Stefania Florea, sotia preotului constantean Vladimir Florea, cunoscut ca "parintele Vladimir de la Oituz", a fost gasita moarta in locuinta din comuna Valu lui Traian.

Femeia, in varsta de 37 de ani, devenise recent mama. In urma cu 6 luni ea a adus pe lume un baietel, pe care l-au botezat Serafim.

Initial, s-a stiut ca femeia a murit in somn, din cauza unui infarct, insa la solicitarea "Adevarul", Politia a transmis urmatoarele informatii:

"La data de 24 aprilie, in jurul orei 13, politisti din cadrul Postului de Politie Valu lui Traian au fost sesizati cu privire la faptul ca, la o locuinta din localitate se afla o persoana spanzurata. Cu ocazia cercetarilor, s-a stabilit ca femeia in cauza are 37 de ani. Trupul neinsufletit a fost depus la morga in vederea efectuarii necropsiei. In cauza s-a intocmit un dosar de cercetare penala".