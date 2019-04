Informare meteo. De sambata de la ora 12:00 pana duminica dupa-amiaza la ora 18:00, "in cea mai mare parte a tarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului cu aspect de vijelie si pe suprafete mici caderi de grindina. Cantitatile de apa vor depasi, in perioade scurte de timp sau prin acumulare, 15...25 l/mp.

Astfel de fenomene vor fi mai frecvente in dupa-amiaza zilei de sambatasi pe parcursul noptii de sambata spre duminica in jumatatea de vest a tarii si pe arii mai restranse in celelalte regiuni, iar duminica, local, cu precadere la deal si la munte, precum si in regiunile nordice, nord-estice si centrale", potrivit meteorologilor.

Cod galben de ploi

Codul galben va intra in vigoare de sambata de ora 15:00 pana duminica la ora 04:00. "In dupa-amiaza zilei de sambata si pe parcursul noptii de sambata spre duminica, temporar instabilitatea atmosferica va fi accentuata in zonele de munte, Oltenia, Transilvania, Maramures si nordul Crisanei. Vor fi averse cu caracter torential, frecvente descarcari electrice, vijelii si caderi de grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 25...30 l/mp si punctiform 35...40 l/mp", se arata in atentionare.