Un procuror de la Parchetul General a murit, vineri, dupa ce s-ar fi aruncat de la etajul cinci al institutiei, de la o inaltime de aproximativ douazeci de metri.

"In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost anuntat ca o femeie s-a precipitat de la mare inaltime din cladirea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. La fata locului se deplaseaza Serviciul Omoruri din Politia Capitalei si procuror criminalist pentru a declansa cercetarile in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs decesul", a transmis, vineri, Politia Capitalei, potrivit Stirileprotv.ro.

La randul lor, reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov au precizat ca este vorba despre o femeie de aproximativ 50 de ani care a fost declarata decedata.

Surse apropiate victimei spun ca in ultima perioada aceasta ar fi avut o stare depresiva, cauzata si de unele probleme de sanatate.

Ramona Bulcu, in varsta de 52 de ani, nu era procuror de ancheta si nu facea dosare si era de foarte multa vreme in Parchetul General, de pe vremea fostului procuror general Ilie Botos.

Ea era mama a doi copii.