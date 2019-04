Politia cipriota efectueaza cautari la Kokkini Limni (Lacul Rosu) de langa mina Mitsero, dupa ce un ofiter de armata de 35 de ani a marturisit ca a aruncat aici cadavrele a trei victime - Livia Florentina Bunea si fiica ei de opt ani Elena Natalia Bunea din Romania si Maricar Valdez Arquiola din Filipine, relateaza site-ul in-cyprus.com.

Intre timp, precizeaza sursa citata, continua pregatirile pentru a trimite scafandri in lacul Xyliatou unde suspectul - care pe social media se prezenta cu numele Orestis - a spus politiei ca a aruncat cadavrul fetitei de sase ani Sierra, care a disparut impreuna cu mama ei in mai 2018, scrie Agerpres.

Cadavrul mamei acestei fetite, Marry Rose Tiburcio a fost descoperit intr-un put de mina abandonat la Mitsero. In put a fost gasit si un alt cadavru despre care se crede ca este al lui Arian Palanas Lozano, dar cautarile cu camere robotizate ale pompierilor au stabilit ca nu exista indicii ca ar exista si alte cadavre in putul inundat adanc de 130 de metri.

Barbatul se afla deja in custodia politiei pentru uciderea premeditata a trei femei, dar a fost legat de sapte victime.

Joi, politia a recuperat trupul unei femei necunoscute din Asia dintr-un put secat din apropierea unui poligon din apropiere de Orounta. Se crede ca femeia ar fi din Nepal sau India, dar suspectul nu a putut sau nu a vrut sa dea mai multe informatii privind identitatea sa.

Politistii au fost ajutati sa ajunga la situl din Orounta de suspect

Acest caz este unul fara precedent pentru Cipru, motiv pentru care au fost chemati experti britanici sa ajute la ancheta, iar ei vor ajunge luni in tara.

Suspectul se afla deja in custodia politie si urmeaza sa compara maine in fata unui tribunal pentru prelungirea arestului preventiv.

Intre timp, in fata palatului prezidential din Nicosia urmeaza sa aiba loc vineri, la ora locala 18.00, un protest impotriva modului in care sunt gestionate de politie cazurile de femei disparute.

Femeia din Romania si fiica ei au fost date disparute in septembrie 2016. Maricar Valdez Arquiola a fost data disparuta in ultima parte a lui 2017, Marry Rose si fiica ei in mai 2018 si Arian in iulie 2018.

In audierile de la tribunal, politia a precizat ca ofiterul este suspectat ca si-a abordat victimele pe un site de dating online, relateaza euronews.com.