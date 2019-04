Liderii USR-PLUS din Cluj-Napoca reclama ca cetatenii orasului primesc in cutiile postale pliante electorale cu mesaje care le sunt atribuite in mod fals. Joi dupa-amiaza, o membra USR-PLUS a filmat un tanar in timp ce distribuia astfel de pliante in cutiile postale din mai multe blocuri.



"Sunteti din partea URS? Reprezinti USR? Fugi? Nu raspunzi? Sun acum la Politie", spune tanara care il urmareste, insa acesta nu raspunde si incearca sa se faca nevazut pe aleile din cartierul clujean Manastur, potrivit Adevarul.ro.

Mesajul este semnat Ramona Popescu, activist USR +Plus, insa potrivit unor surse din cadrul aliantei, mesajul ar fi fost fabricat in "laboratoarele" unui partid rival, in speta PSD, care ar incerca in acest mod sa discrediteze alianta. Senatorul USR Mihai Gotiu spune ca avocatii aliantei ar urma sa depuna o sesizare pe adresa Politiei.

Vineri dimineata, senatorul Mihai Gotiu a revenit cu o postare pe Facebook, in care sustine ca mai multi utilizatori de Facebook, dar si surse din interiorul PNL sustin/ recunosc ca ar fi vorba de doi dintre liderii locali ai organizatiei PNL de tineret.

"D-lor Rares Bogdan, Emil Boc, Ludovic Orban, Daniel Buda si Alin Tise, ce spuneti de asta? Este sau nu este hotie? Asa se castiga voturile cetatenilor cinstiti?

Dupa ce aseara (joi) a fost publicata filmarea in care doi tineri sunt surprinsi impartind, pe o strada din Cluj-Napoca, pliante care utilizeaza in mod ilegal siglele Aliantei USR-PLUS, mai multi utilizatori de Facebook, dar si surse din interiorul PNL sustin/ recunosc ca ar fi vorba de doi dintre liderii locali ai organizatiei PNL de tineret!

Astept o pozitie oficiala din partea conducerilor PNL (locala, respectiv centrala) in care aceste informatii sa fie confirmate sau infirmate. Iar daca cei doi sunt, intr-adevar, lideri ai organizatiei locale de tineret a PNL astept mai mult decat scuze si demiteri. In primul rand astept explicatii despre cine a coordonat aceasta campanie, de catre cine si cum a fost finantata.

Stiu ca doare rau sondajul realizat, recent, de IRES, in care Alianta USR PLUS se plaseaza mult peste optiunile de vot pentru PNL in Cluj-Napoca, dar competitia electorala nu justifica asemenea practici. Utilizarea fara drept a siglelor USR si PLUS este furt! Iar minciuna atribuita Aliantei USR PLUS in pliantele cu pricina (cum ca am sustine avortul obligatoriu!) e o mizerie uriasa. Iar o campanie in care mii de asemenea fluturasi au fost distribuiti pe strazile din Cluj-Napoca nu poate fi ”opera” doar a uneia sau a doua persoane.

Desigur, vom depune sesizari la Parchet si Politie si le vom pune la dispozitie inregistrarea. Pastrez o minima speranta ca informatiile legate de apartenenta politica a celor implicati va fi infirmata si ca aceasta campanie murdara nu are girul si, mai mult, nu a fost finantata si nu s-a desfasurat sub coordonarea totala a PNL. Dar pana cand se vor finaliza cercetarile institutiilor abilitate, astept o pozitie clara si fara echivoc a celor din conducerea PNL legata de aceasta campanie", a scris Mihai Gotiu pe Facebook.