Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, in zona lucrarilor de la kilometrul 36, pe podul peste raul Arges ( Cascioarele, judetul Giurgiu), unde traficul este deviat de pe calea 2 (sensul de mers catre Bucuresti) pe calea 1 (sensul catre Pitesti), se circula la aceasta ora in conditii de aglomeratie, in coloana, pe aproximativ 1 kilometru.