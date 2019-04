Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustine ca va petrece Pastele alaturi de familie si de partenera sa Irina Tanase, tinand sa mentioneze ca pe masa de sarbatori se vor regasi numai produse romanesti.



"De sarbatori stau cu Irina, cu familia. Am reusit de data asta ca toata sarbatoarea Pastelui, oricum acum sunt in post, dar in prima zi de Paste, a doua, a treia, sa avem pe masa numai produse romanesti. Nu o sa am rosii asa-zis proaspete, dar am rosii in bulion, facute de noi casa. In rest, numai produse romanesti. O sa incerc sa ma bucur de liniste si de cei dragi", a mentionat social-democratul la Antena 3, citat de adevarul.ro.

In egala masura, el a tinut sa transmita un mesaj tuturor romanilor cu ocazia sarbatorilor pascale: "Vreau sa le doresc tuturor romanilor un Paste foarte, foarte linistit, sa fie cat pot ei de fericiti, de bucurosi, sa se bucure de prieteni de familie si sa nu uite ca tara asta are un potential extraordinar de mare si este stabila, poate asigura venituri mari pentru romani si o viata foarte buna".

Sambata, la Iasi, Dragnea a amintit ca urmeaza sa petreaca sarbatorile cu Irina Tanase si va merge la o manastire.