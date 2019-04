In contextul epidemiilor de boli prevenibile prin vaccinare, campania UNICEF utilizeaza retelele de socializare pentru a arata ca majoritatea parintilor au incredere ca vaccinurile protejeaza copiii.



UNICEF a lansat pe 24 aprilie o noua campanie internationala pentru a evidentia, in randul parintilor si al publicului larg utilizator de retele de socializare, eficienta si siguranta vaccinurilor.

Campania #VaccinesWork (#VaccinurileFunctioneaza) face parte din Saptamana Mondiala a Imunizarii marcata in perioada 24-30 aprilie pentru a raspandi mesajul ca impreuna, comunitatile, inclusiv parintii, pot proteja toti copiii prin vaccinare.

Hastagul #VaccinesWork a fost folosit de-a lungul timpului pentru a-i reuni in mediul online pe sustinatorii imunizarii. In acest an, UNICEF in parteneriat cu Bill & Melinda Gates Foundation (Fundatia Bill & Melinda Gates), Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si Gavi, the Vaccine Alliance (Gavi, Alianta pentru Vaccinuri) intreprind demersuri pentru a creste rata imunizarii. In luna aprilie Fundatia Bill & Melinda Gates va dona cate 1 dolar pentru UNICEF pentru fiecare Like sau Share a postarilor care contin hashtagul #VaccinesWork, pana la 1 milion de dolari, pentru a se asigura ca toti copiii pot beneficia de vaccinurile care le pot salva viata.

Vaccinurile salveaza pana la 3 milioane de vieti anual

Potrivit unui comunicat remis 9am, vaccinurile protejeaza copiii de boli potential mortale, foarte contagioase, precum rujeola, pneumonia, holera si difteria. Datorita vaccinurilor, numarul persoanelor care au decedat din cauza rujeolei intre anii 2000 si 2017 a scazut, iar poliomielita este pe cale de a fi eradicata. Vaccinurile reprezinta unul dintre cele mai eficiente instrumente medicale inventate vreodata din punct de vedere al costurilor. Luand in considerare valoarea economica si sociala mai larga a prevenirii decesului si a dizabilitatilor, fiecare 1 dolar cheltuit in scopul imunizarii copiilor aduce un profit de pana la 44 de dolari.

“Ne dorim ca #VaccinesWork sa devina o campanie virala”, a spus Robin Nandy, Responsabilul de Imunizare al UNICEF. “Vaccinurile sunt sigure si salveaza vieti. Aceasta campanie este o sansa de a arata lumii ca retelele de socializare pot reprezenta o forta majora pentru schimbare, oferindu-le parintilor informatii de incredere privind vaccinurile.”

Campania face parte dintr-o serie de evenimente internationale desfasurate pe parcursul unei saptamani cu tema Protejati impreuna: Vaccinurile functioneaza, care ii pune in valoare pe Eroii Vaccinurilor – de la parinti si membri ai comunitatii pana la personalul medical si persoanele inovatoare.

“Mai multi copii ca oricand beneficiaza astazi de vaccinuri,” a spus Violaine Mitchell, Director Interimar al Vaccine Delivery din cadrul Fundatiei Bill & Melinda Gates. “Ne bucuram ca avem sansa de a colabora cu UNICEF si cu toti partenerii internationali si nationali din intreaga lume, care lucreaza neincetat pentru a se asigura ca toti copiii, in special cei din tarile cele mai sarace ale lumii, pot fi protejati impotriva bolilor infectioase mortale.”

In 2017, aproximativ 1.5 milioane de copii au murit din cauza unor boli prevenibile prin vaccinare. Desi, adesea, acest lucru se datoreaza lipsei de acces la vaccinuri, in unele tari, familiile amana sau refuza vaccinarea copiilor lor pentru ca, fie nu au acces la informatii legate de vaccinuri, fie sunt sceptici. Aceasta situatie a dus la izbucnirea mai multor epidemii, inclusiv la cresterea alarmanta a cazurilor de rujeola, in special in tarile cu venituri mai mari. Neincrederea privind vaccinurile manifestata pe platformele digitale si de socializare reprezinta unul dintre factorii care au dus la dezvoltarea acestei tendinte.

De aceea, piesa centrala a campaniei UNICEF, este un film animat de 60 de secunde numit “Dangers,” (Pericole) care, impreuna cu animatii pentru postari si postere in mediul online, se bazeaza pe ideea ca, prin natura lor, copiii sunt temerari si se pun mereu in pericol. Disponibil printre altele in araba, chineza, filipineza, franceza, hindi, romana, rusa si spaniola, videoclipul arata ca, desi parintii nu pot preveni toate pericolele peste care dau copiii, vaccinarea ii poate ocroti de cele care ajung in organismul lor.

In plus, expertii UNICEF vor raspunde la intrebari despre vaccinare, inclusiv despre cum functioneaza vaccinurile, despre cum sunt testate, de ce trebuie vaccinati copiii, precum si despre riscurile nevaccinarii la timp a acestora.

Alte mesaje primite de la sustinatori ai campaniei:

Amitabh Bachchan, Ambasador al Bunavointei pentru UNICEF si sustinator asiduu al vaccinurilor: "Milioane de lucratori medicali din prima linie calatoresc pe distante foarte mari: pe picioare, pe apa, prin zapada, chiar si cu carute, pentru a livra vaccinurile salvatoare de vieti. Chiar daca sunt intampinati cateodata cu teama si suspiciuni, ei stiu ca salveaza vieti. Putem face si noi ceva pentru a lupta impotriva miturilor si le putem transmite tuturor ca #VaccinurileFunctioneaza.”

Maisa Silva, 16 ani, prezentatoare TV si actrita din Brazilia: "Am acceptat invitatia de a participa la aceasta campanie pentru ca stiu cat de importante sunt vaccinurile pentru sanatatea copiilor. Ii protejeaza pe copii impotriva mai multor pericole, pe care le cunoastem. Sanatatea este un aspect extrem de important, iar noi nu trebuie sa uitam ca vaccinurile functioneaza si sunt necesare."