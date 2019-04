Exista o multime de optiuni de smartwatch-uri ieftine pentru cei cu un buget de pana in 1.000 de lei, care sa ofere si performante bune, iar mai jos veti gasi cateva dintre acestea.



Daca va doriti un ceas inteligent, la un pret redus, dar care sa vina si cu performante destul de bune, avem cateva recomandari de smartwatch-uri ieftine pentru cei cu un buget de pana in 1.000 de lei.

Ceas Smartwatch Samsung Gear S3

Gear S3 ofera o senzatie si un look de ceas premium, chiar daca este un smartwatch de buget. Este, de asemenea, conceput pentru a rezista zile intregi fara sa aveti nevoie de telefon sau de reincarcare. Ecranul este Super AMOLED de 1,3 inci. Are 15 tipuri de design preinstalate si mai multe disponibile in magazinul de aplicatii Gear. Va permite sa raspundeti la apeluri, dezactivati alarme, controlati volumul si nivelurile de luminozitate ale ecranului, navigati prin aplicatii, defilati prin e-mailuri si va folositi de GPS atunci cand iesiti sa faceti sport sau in calatorii. Ceasul smart poate fi cumparat de aici.

Ceas inteligent Poseidon ZEN

Acesta este printre primele smartwatch-uri 4G din Romania. Este echipat cu un procesor smartwatch de ultima generatie, MTK 6739, ce optimizeaza bateria si aplicatiile pentru a oferi o experienta cu adevarat smart. Bateria este de 580 mAh si vine cu o placa de incarcare cu functie de baterie externa de 700 mAh. Cu un nano SIM activ, puteti instala direct in ceas Whatsapp, Messenger sau Mail, pentru a deveni un smartphone la mana. Il gasiti aici.

Ceas smart Xiaomi Amazfit Bip

Acest Xiaomi este cel mai ieftin smartwatch dintre cele recomandate de noi, avand pretul de 379 de lei. Durata de viata a bateriei atinge pana la 30 de zile cu utilizare normala si pana la 45 de zile cu notificari minime. Ceasul este confortabil pentru a fi purtat in fiecare zi, precum si pentru sport sau somn. Cu ajutorul Multisport, urmariti alergarile, ciclismul si multe altele cu trasee prestabilite si statistici detaliate. Are GPS, accelerometru cu 3 axe, Heart rate senzor, barometru si busola. Afiseaza toate notificarile din aplicatiile telefonului, cum ar fi alerte de tip calendar, mesaje text (puteti citi textul integral), e-mailuri, Facebook, Twitter, WhatsApp, WeChat, LinkedIn, Snap sau Slack. Stocul este limitat, asa ca ar trebui sa va grabiti sa il luati de aici.

Ceas inteligent Allview Hybrid S

Un alt smartwatch romanesc este cel al brasovenilor de la Allview. Ceasul Hybrid S are un design minimalist si modern, dotat cu tehnologii inteligente. Va permite sa ramaneti conectati la cele mai importante evenimente si noutati, monitorizati activitatile de fitness, controlati de la distanta atat biblioteca muzicala, cat si camera foto a telefonului si, nu in ultimul rand, le puteti personaliza, inclusiv cu amprenta pe interfata. Cu o singura incarcare completa, ceasul asigura o durata de viata a bateriei de pana la 30 de zile de utilizare, in modul clasic, si pana la 5 zile de utilizare, in modul de operare ceas inteligent complet. Smartwatch-ul poate fi comandat de aici.

Ceas smartwatch Samsung Galaxy Watch Active

Chiar daca este cel mai scump ceas inteligent din aceasta lista, costa sub 1.000 de lei.

Galaxy Watch Active are un design discret si un afisaj clar, dispune de o varietate de curele elegante, potrivite pentru majoritatea ocaziilor. Ceasul smart foloseste senzori de miscare dedicati pentru a urmari automat sapte tipuri de activitate. Acesta monitorizeaza ritmul cardiac si nivelul de stres. Tine evidenta activitatilor zilnice timp de peste 45 de ore printr-o singura incarcare. Smartwatch-ul poate fi comandat de aici.