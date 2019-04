Clujul, considerat inca de acum sase ani cel mai important centru al IT-ului din tara, isi intareste pozitia in domeniul dezvoltatorilor de software.



Iata 5 motive pentru care Clujul e un veritabil magnet pentru cei care vor sa lucreze aici in industria de inalta tehnologie, dar nu numai pentru acestia.

Traditia informaticii

Desi pare un El Dorado in domeniul IT in noul mileniu, aceasta industrie nu a gasit un teren arid la Cluj. Observatia ii apartine lui Attila Varga, cercetator la filiala Cluj a Academiei Romane, cel care scrie o carte despre istoria IT-ului din acest oras. „Nu poti sa spui ca stapanesti istoria orasului Cluj fara sa cunosti si realizarile celor care, la vremea lor, date fiind conditiile mai putin favorabile pentru excelenta in cercetare, au reusit, totusi, sa deschida noi orizonturi in domeniul lor. Vorbim de un domeniu fascinant, care a dat cele mai sclipitoare minti ce au dus renumele scolii romanesti de inteligenta artificiala pana departe“, spune cercetatorul Attila Varga.

Ideea traditiei se regaseste si in pozitia lui Daniel Metz, CEO NTT DATA Romania: „succesul industriei IT de astazi are la baza performantele predecesorilor nostri, incepand cu anii ’60-’70. Fara acei oameni, dimensiunea industriei IT de astazi era cu totul alta. Probabil ca asa se va vorbi in 30 sau 40 de ani si despre generatia actuala a performerilor din informatica. Povestea a inceput candva, dar nu se va mai sfarsi niciodata, pentru ca a devenit determinanta pentru comunitate, pentru tara“.

Calitatea vietii

La inceputul acestui an, un studiu realizat de NUMBEO, cea mai mare baza de date de pe internet in ceea ce priveste costul vietii, arata ca orasul Cluj-Napoca are cel mai ridicat indice al calitatii vietii din Romania. Conform studiului realizat la nivel mondial, in care au fost analizate date din 8.788 de orase provenite de la peste 412.000 de oameni si institutii, punctele forte sunt siguranta cetateanului, serviciile medicale, poluarea redusa si transportul.

Relevanta nationala

Intr-o industrie, cum e cea IT, in plina expansiune si care a ajuns la afaceri de circa 20 miliarde de euro, reprezentand 5% din PIB, patru companii din Cluj se afla intre primele opt din Romania, in domeniul tehnologiei.

Pol economic regional

Daca atractii precum festivalurile de urias succes Untold si Electric Castle sunt sezoniere, transformarea Clujului intr-o pol regional e constanta. Ponderea Clujului in produsul intern brut al Romaniei a crescut in ultimele trei decenii, conform Institutului National de Statistica, transformand regiunea intr-un motor vital al economiei.

Nod touristic

Cu toate ca nu poate rivaliza cu capitala in ceea ce priveste numarul total de turisti, orasul de pe Somes surclaseaza metropola de pe Dambovita la cresterea numarului de turisti de la an la an (Cluj-Bucuresti 50% vs. 23%).

Cu alte cuvinte, Clujul este un oras in plina dezvoltare care nu doar a creat conditiile optime pentru locuitotii sai, ci continua sa investeasca in proiecte si domenii care sa atraga noi persoane sa locuiasca aici.