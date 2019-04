Un copil de 13 ani din Galati a murit dupa ce a ajuns in coma la spital. El a cazut de la etaj, pe scara interioara a unui hotel din Hunedoara.



Elevul era unul dintre participantii la olimpiada nationala de matematica si era insotit de tatal sau.

Baiatul, impreuna cu mai multi colegi de-ai sai, se juca pe o scara interioara a hotelului. La un moment dat se pare ca s-a dezechilibrat, a alunecat de pe o balustrada si a cazut in gol de la etajul al patrulea. Copilul s-a lovit de pardoseala de marmura, scrie Digi24.

"Copilul a fost gasit in stare de inconstienta de echipajul SAJ, a preluat si transportat in UPU Hunedoara. In urma investigatiilor, s-a gasit un traumatism cranian sever, cu fractura craniana, cu un hematom cereberal, cu un hematom la nivelul exterior al craniului, baiatul este intr-o coma indusa", a declarat Calin Dumitrescu, purtator de cuvant Ambulanta Hunedoara.

Elevul de 13 ani a murit la spital, joi dimineata.

"Din pacate, cadrele medicale de la Timisoara au comunicat ca minorul de 13 ani, din Galati, a decedat", a anuntat Politia Judeteana Hunedoara.