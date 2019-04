Amenajarea unei case inseamna un efort financiar, pe care trebuie sa ti-l asumi inca de la inceput. In plus, pentru decorarea unei case, ai nevoie de foarte multa energie, rabdare, dar si de cateva cunostinte de design interior.



Oricine viseaza la o casa moderna, dar nu oricine poate avea una exact ca in reviste. Tocmai de aceea, iti prezentam o parte din trendurile actuale pe care le regasesti in design-ul caselor moderne.

Opteaza pentru ferestre din aluminiu

Daca vrei sa te bucuri de o casa moderna si linistita, in care sa nu auzi zgomotele claxoanelor, poti opta pentru ferestrele din aluminiu. Tamplaria din aluminiu are un grad ridicat de stabilitate, eficienta energetica si necesita intretinere minima. Ferestrele si profilele de aluminiu cu geam dublu ofera un plus de eleganta oricarei locuinte si reduc semnificativ nivelul de zgomot. De asemenea, ferestrele din aluminiu faciliteaza patrunderea luminii naturale si ofera o inalta protectie impotriva furtunilor si vanturilor puternice.

Salveaza mediul

Atunci cand decizi sa-ti renovezi casa, poti lua in considerare diverse metode prin care poti salva mediul. O casa moderna poate fi si o casa eco-friendly, in care poti folosi materiale reciclate si diverse surse de energie, care nu distrug mediul. Spre exemplu, poti reduce consumul de energie electrica, schimband becurile normale cu unele de tip LED. De asemenea, poti opta pentru perdele sau lenjerii de pat, realizate din materiale organice, mai putin toxice pentru mediu.

Renunta la tipare

Intr-o casa moderna, nu trebuie sa respecti regulile clasice de design, dimpotriva, poti improviza, renuntand astfel la tiparele cunoscute. Spre exemplu, bucataria poate avea un spatiu special pentru gatit, unul pentru servirea meselor si un loc special pentru socializare. De asemenea, living room-ul se poate transforma si intr-un birou de lucru, daca beneficiezi de un spatiu mai mare. Nu uita ca o casa moderna trebuie utilata cu echipamente de ultima generatie, asa ca poti inlocui vechile obiecte de decor cu diverse gadget-uri.

Alege tonuri neutre

Specialistii recomanda tonurile neutre pentru o casa moderna, cu design minimalist. Nuantele neutre amplifica de asemenea senzatia de spatialitate, asa ca poti profita de acest lucru, daca ai o locuinta mai mica. Poti crea un contrast interesant in interiorul casei, alegand materiale cu texturi liniare sau cu diverse forme geometrice. Pentru un contrast mai puternic, poti folosi accesorii sau obiecte de decor, in culori electrizante, precum galben, rosu, oranj sau albastru cobalt.

Foloseste materiale de finisaj naturale

O arhitectura moderna poate fi asociata cu diverse materiale de finisaj naturale. Spre exemplu, poti folosi piatra de rau pentru peretii din baie, in locul placilor de faianta. De asemenea, pentru bucatarie, poti alege blaturi din bambus sau gresie care imita piatra naturala. Nu uita de mobilierul din lemn, pe care il poti folosi atat in dormitor, cat si in living room. Pe langa materialele de finisaj si plantele decorative pot contribui la look-ul modern si natural al casei tale.

Trendurile in arhitectura si design interior se schimba de la an la an, asa ca atunci cand alegi sa-ti redecorezi casa este important sa alegi materiale de calitate, care sa reziste in timp. De asemenea, accesoriile si decoratiunile pe care le vei alege trebuie sa fie pe gustul tau, sa reflecte astfel o parte din personalitatea ta.