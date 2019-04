Comisarul european Corina Cretu lanseaza un nou apel catre fostii sai colegi de partid, pe care ii roaga sa nu politizeze investitii de care vor beneficia romanii din toate zonele tarii



"In legatura cu tema spitalelor regionale de la Craiova, Iasi si Cluj-Napoca, precizez inca o data ca serviciile Comisiei Europene nu pot inainta cu aceste proiecte pana cand Guvernul Romaniei nu raspunde clarificarilor solicitate in aprilie si octombrie 2018. Neprimind nici un raspuns, am retrimis aceasta scrisoare in martie 2019, cu speranta accelerarii procesului de realizare a acestor proiecte.

Comisia Europeana si eu personal suntem, ca intotdeauna, la dispozitia autoritatilor nationale si sper ca acest subiect de importanta primordiala pentru cetatenii Romaniei sa nu fie politizat", a scris Corina Cretu pe Facebook.