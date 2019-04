Victor Ponta a vorbit la Digi24 despre varianta pe care Pro Romania o vede pentru resetarea peisajului politic: un guvern de uniune nationala pana la alegeri.



"Dupa alegerile prezidentiale, ar fi bine mai repede, dar cel mai probabil dupa, trebuie sa fie o resetare a peisajului politic, sa avem un alt guvern. Vor fi niste masuri impopulare care insa trebuie luate, sa le spui oamenilor, vreau sa va cresc pensiile, dar nu pot sa vi le dublez, vreau sa cresc salarii, dar nu mai pot pe cele mari de la stat. Le-ati primit, nu vi le taie nimeni, dar pe cele mici sa le cresc. Dar cer performanta.

Aceste lucruri trebuie facute si le putem face cu operatie fara anestezie sau cu o strategie pe care acum nu o vad. La Pro Romania sunt oameni care au fost ministri, prim-ministri, si spunem daca am fi noi maine ce am face? Ca e usor sa criticam de pe margine. Pai acolo ar trebui facut aia, acolo...., dar asta nu se poate face singur, ci printr-un tip de solidaritate intai politica, apoi sociala.

Sunt convins ca pana la alegeri asta ar fi solutia - un guvern de uniune nationala

Dilema mea si a Pro Romania e urmatoarea: oamenii ne critica, tot ei ne spun:

Nu pot sa fac asta decat in masura in care conving mai multi parlamentari de la PSD sa vina la Pro Romania. Am de ales intre aceste doua lucruri. Dar cred ca trebuie sa conving cat mai multi parlamentari aflati acum in Parlament sa se departeze de Dragnea si Dancila si sa voteze pentru o noua formula. Alta solutie nu e pana in 2020, altfel vor fi pierderi foarte mari.

Daca Pro Romania va avea un scor bun in alegeri, foarte multi vor avea curaj sa vina spre noi si atunci se poate schimba. Si cel mai important e schimbarea lui Dragnea ca presedinte din Camera Deputatilor. Acum nu mai au majoritate, ii tin cei de la minoritati.

Dupa aceea poti sa mergi sa ai un alt guvern. Dar astea sunt calcule politice

Ce e important pentru oameni e sa aiba un guvern performant, nu sa spuna „nu stiu” la orice intrebi.

La Aparare si la Transporturi avem oameni care au fost dati afara si au fost pusi la loc, totul e la bunavointa si discretia unui om.

Toata puterea lui Liviu Dragnea in PSD e capacitatea de a oferi functii. Dragnea are oameni pe care ii tine cu functii, contracte", a declarat Victor Ponta, la Digi24, citat de Stiripesurse.ro.