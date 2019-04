"Iti petreci o buna parte din viata invatand si dand examene, ai parte de multe nopti nedormite si ore peste program, muncesti in conditii de stress si unii, mai putin norocosi, in spatii improprii si suprapopulate ( si nu ma refer la penitenciare), vezi, in fiecare zi, raul din oameni in toate formele lui, iti mai neglijezi viata personala, esti balacarit aproape seara de seara pe Tv si esti numit in toate felurile, ti se spune si unii cred, abuziv, necompetent, sobolan ...insert here orice adjectiv vehiculat, sunt multe..., te mai cerceteaza Inspectia Judiciara ca ti-ai spus punctul de vedere, ti se mai transmite prin diferite canale de comunicare ca ar trebui sa stai mai linistit, dar, te consolezi cu faptul ca-ti place munca ta, o faci cu drag, rolul tau in societate e important, iar cei ce gresesc trebuie gasiti si trasi la raspundere, insa, atunci cand ti se iau toate instrumentele necesare pentru a-ti face treaba, nu te mai consolezi. Si atunci vorbesti si explici si arati si.. ajungi in acelasi loc. Cand zici ca mai departe nu se poate ajunge, ti se demonstreaza, cu incapatanare, ca se poate!!

Intr-o societate ce se confrunta cu o crestere a infractionalitatii, nu se micsoreaza limitele de pedeapsa, nu se micsoreaza termenele de prescriptie, nu se abroga infractiuni, din contra. Nu se da cu pietre in oamenii ce incearca, efectiv din rasputeri, sa-si faca in continuare treaba, ei sunt ajutati, spre binele tuturor.

In ritmul asta, infractorii ce acum imi zambesc pe strada, pentru ca, statul nu ma ajuta sa-i tin acolo unde le este locul, vor trece la nivelul urmator. Acolo vrem sa ajungem? Pentru ca, regret sa va informez, am ajuns deja", a scris Antonia Diaconu pe Facebook.