Charlie, cea mai varstnica vidra de mare aflata in captivitate, care a implinit recent 22 de ani, a murit luni, au anuntat ''cu inima grea'' reprezentantii acvariului californian care se mandreau cu acest animal, relateaza miercuri AFP.



Charlie era inca pui atunci cand a ajuns la Aquarium of the Pacific din Long Beach dupa ce a ramas orfan in urma furtunilor violente provocate in 1997 de fenomenul meteorologic El Nino.

"Expertii in zoologie au estimat ca el nu putea supravietui singur in salbaticie si ca avea nevoie de o locuinta", au explicat reprezentantii acvariului californian, care au anuntat pe retelele de socializare decesul "ambasadorului" stabilimentului.

Mare amator de scoici si creveti, Charlie a contribuit de atunci la numeroase cercetari stiintifice, printre acestea numarandu-se un studiu efectuat de Universitatea din California pe tema perceptiei sunetelor la vidrele de mare, scrie Agerpres.

Charlie a intrat in Cartea Recordurilor

Atractia californiana cu blana a aniversat 22 de ani pe 2 martie. Un eveniment rar in randul vidrelor de sex masculin, care "traiesc de obicei 10-14 ani in salbaticie, insa pot ajunge la 20 de ani sau mai mult" in captivitate, au subliniat specialistii de la Aquarium of the Pacific.

Charlie, care a intrat in Cartea Recordurilor Guinness, era "cunoscut pentru inteligenta si atitudinea sa relaxata" si "se arata adeseori in fata vizitatorilor in timp ce isi lingea labele si se relaxa", au adaugat reprezentantii acvariul californian. Acesta a pierdut in luna ianuarie o alta vidra de mare varstnica, Brook, o femela care a murit la varsta de 21 de ani.