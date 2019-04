Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul de lege initiat de parlamentarii social-democrati Liviu Dragnea si Serban Nicolae privind statutul Bancii Nationale a Romaniei, care vizeaza limitarea rezervelor de aur ale tarii din strainatate.



Decizia a fost luata cu 165 de voturi favorabile, 90 impotriva si trei abtineri.

Deputatul PNL Pavel Popescu a anuntat ca liberalii vor contesta acest proiect la CCR, iar liderul deputatilor UDMR, Attila Korodi, a precizat, la dezbateri, ca deputati Uniunii voteaza impotriva.

Potrivit proiectului, "Banca Nationala a Romaniei, respectand regulile generale privind lichiditatea si riscul specific activelor externe, stabileste si mentine rezerve internationale, in astfel de conditii incat sa poata determina periodic marimea lor exacta, rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv" din mai multe elemente, intre care aur detinut in tezaur in tara.

Textul propune ca BNR sa urmareasca mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei, scrie Agerpres.

"Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei prezinta Parlamentului si Guvernului, de indata, dar nu mai tarziu de 20 de zile, un raport privind situatia rezervelor si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei", mai cuprinde proiectul.

Initiativa stipuleaza ca, "din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice".

"Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva", mai prevede acest proiect.