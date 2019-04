Norul de praf saharian, care este deasupra Europei, a ajuns si in Romania.



"Administratia Nationala de Meteorologie informeaza ca, in perioada 23 - 28 aprilie, circulatia aerului, preponderent din sector sudic, va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate cu particule de praf de origine sahariana, inspre sudul, centrul si estul Europei. In aceasta perioada, va ploua temporar in regiunile de la sud si vest de tara noastra, iar ploile vor determina depunerea prafului, astfel incat concentratia particulelor de praf care urmeaza a ajunge deasupra Romaniei va fi redusa", noteaza sursa citata.

Potrivit meteorologilor, depunerile din Romania vor putea fi observate in zonele si intervalele cu ploaie, cel mai probabil in cursul zilei de 23 aprilie si in noaptea de 23 spre 24 aprilie in regiunile vestice, nord-vestice si la munte, iar spre finalul saptamanii mai ales in jumatatea de vest a tarii.

ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza informarea emisa marti.Norul de praf saharian care este deasupra Europei, a ajuns si in Romania.