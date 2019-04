Anul acesta, vacanta de Paste si de 1 Mai dureaza o saptamana, perioada presarata cu multe provocari culinare.



Asta daca ne gandim ca din meniul romanilor nu lipsesc ouale, cozonacul, friptura de miel, casul de oaie, micii, salata de boeuf si ciocolata (ca atare sau in tot felul de deserturi), toate stropite din belsug cu vin, bere si sucuri de tot felul. Este adevarat ca este si perioada salatelor, insa acestea palesc in umbra preparatelor hipercalorice, consumate deseori in combinatii mai mult decat nereusite – a se citi nerecomandate. Ca in fiecare an, nutritionistii atrag atentia tuturor celor care nu vor sa puna rapid cateva kilograme in plus asupra regulilor dupa care ar trebui sa cumpere alimentele si sa le gateasca pentru Sarbatori.

Dulciurile facute in casa si combinatii ce nu ar trebui facute

"Pastele este un motiv de sarbatoare, inclusiv culinara, iar obiceiul romanesc este sa avem masa plina cu de toate. Pana aici totul bine si sanatos, dar combinatiile alimentare si cantitatile nu sunt cele potrivite. Acest 'cu de toate' domina obiceiurile alimentare ale romanilor, de la shaorma la masa de Paste.

De obicei, suntem mult mai putin atenti in perioada de Sarbatoare la tot ce facem, suntem mai cheltuitori decat de obicei. Asa ca mai intai de toate, trebuie sa citim eticheta produselor pe care le cumparam, mai ales daca acestea sunt preambalate. Urmarim numarul de E-uri, care nu trebuie sa fie mai mare de 3, cantitatea de zahar si sare, compozitia produsului. Mai apoi, nu amestecam in acelasi fel de mancare sau la aceeasi masa. produsele din carne, cu lactatele si oul.

Sursa foto: pexels.com

Dulciurile ar trebui facute in casa, fara zahar pe cat posibil (indulcitorul xylitol poate fi o solutie) si consumate in prima parte a zilei, in niciun caz imediat dupa masa. Alcoolul poate fi consumat cu moderatie, adica 1-2 pahare vin sec de exemplu, la distanta de o ora de la masa", recomanda Dr. Florin Ioan Balanica, specialist in medicina stilului de viata, care are la activ o slabire spectaculoasa, dar si multe cazuri reusite de slabire si mentinere in randul pacientilor sai.

Programul de 3 mese pe zi si doua gustari si de Paste

De altfel, medicul care a pus la punct #MetodaDrBalanica, dedicata tuturor celor care vor sa adopte un stil de viata sanatos, atrage atentia si asupra unui alt aspect important care trebuie respectat si de Sarbatori: programul de 3 mese pe zi si doua gustari.

In plus, conteaza modul cum gatim alimentele: putem alege sosul de mustar in locul maionezei, carnea slaba de curcan in locul celei de vita si putem renunta la ulei in procesul de gatire al preparatelor de Sarbatori. Iata cum ar trebui preparate corect drobul si carnea de miel, in viziunea medicului Florin Ioan Balanica:

“Carnea de miel este carne rosie grasa, cu un nivel nutritional ridicat, bogata in proteine de buna calitate, dar mai greu digerabila si bogata in grasimi. Este important sa o preparam la gratar sau la cuptor, fara ulei, insotita de usturoi verde, salata verde, spanac. De ce? Pentru a creste digestibilitatea preparatului.

Sursa foto: pexels.com

De exemplu, se pot consuma friptura de miel, impanata cu usturoi si mirodenii, cu salata verde; sau, stufat din miel; sau tocanita din miel cu fasole verde. Drobul este un fel de mancare traditional, dar nu trebuie sa combinam carnea cu oul. Asa ca il putem prepara traditional din carne de miel, verdeturi, dar fara ou. Il consumam in prima parte a zilei sau cel mult la a doua gustare, in functie si de celelalte mese ale zilei, impreuna cu un mustar fara zahar”.

Cele 4 componente de care sa tii cont daca vrei sa slabesti sau sa te mentii

Potrivit unui comunicat remis 9am, in #MetodaDrBalanica, exista patru componente importante de care trebuie sa tinem seama daca vrem sa slabim si sa ne mentinem: dieta echilibrata, programele de miscare functionala, managementul stresului si gestionarea relatiei cu anturajul. Aceasta din urma este serios incercata daca ne gandim la mesele din familie, unde suntem invitati cu generozitate si serviti cu multe preparate, care mai de care mai calorice.

"Este foarte importanta integrarea sociala, fara a face nota discordanta. Obiceiul romanesc si ospitalitatea specifica inseamna fortarea de a manca, de a bea si mai apoi de a o lua de la capat. Nu gresim daca mancam cantitati mici de carne cu legume de culoare verde, din fiecare fel de pe masa.

Sursa foto: pixabay.com

De exemplu: din aperitiv, alegem un mezel cu castravete, sarim ciorba si mancam putin stufat sau carne cu salata. Lasam sa treaca minim o ora si bem un pahar de vin sec sau mancam o prajitura/tort. Mai intai de toate, sarbatorile, ca si vacantele, fac parte din viata noastra si nu trebuie sa spunem STOP atentiei pentru sanatate, pentru ca mai apoi sa revenim cu cateva kilograme in plus. Totul tine de modul in care ne setam viata, de perspectiva personala asupra vietii.

Mai apoi, trebuie sa impartim bucatele de Paste pentru cele trei zile de sarbatoare si sa nu o tinem intr-o petrecere de dimineata pana seara. Nu sunt adeptul meselor compuse din felul 1, felul 2 si desert, uneori chiar si alcool. Dar, avand in vedere ca este o masa de Sarbatoare, putem aborda un aperitiv si un fel principal, de exemplu: ciorba din miel si friptura, sau drob si friptura din miel, etc. Persoanele care respecta meniurile care fac parte din #MetodaDrBalanica, se bucura de sarbatoare si nu iau nici un gram in plus", afirma medicul Florin Ioan Balanica.

Nu se combina sursele de proteine animale

Asadar, mancam putin, nu combinam sursele de proteine animale, alegem alcoolul si dulciurile la gustare, iar daca am tinut Post, facem usor trecerea catre alimentatia bogata in oua, carne si lactate. La micul dejun, putem opta pentru o felie, doua de cozonac cu iaurt degresat sau pentru salata de boeuf cu maioneza de mustar fara zahar sau pentru o felie de drob cu verdeturi. La gustare, putem manca un mar verde sau un iaurt degresat. La pranz, nu putem delecta cu o ciorba de miel fara ulei si putina friptura la cuptor.

La gustarea a doua, putem consuma un pahar cu vin, iar seara, ideal ar fi sa ne rezumam la putin peste cu salata. Iar daca am scapat fara kilograme in plus de Paste, trebuie sa fim la fel de cumpatati de 1 Mai, cand cel mai mare pericol il reprezinta combinatia de mici cu cartofi prajiti si bere.

Sursa foto: pexels.com

"E o combinatie letala din punctul meu de vedere! Micii nu sunt rai daca ii consumam la masa de pranz, alaturi de mustar fara zahar si o felie, doua de paine prajita. Micii sunt facuti din carne tocata, asezonata cu mirodenii si preparata intr-un fel specific (traditional, carnea se fierbea in zeama de oase).

Acum nu cred ca se mai practica, dar carnea tocata este mai greu digerabila si bogata in grasimi. Consumati ocazional si nu in combinatie cu cartofi prajiti, reprezinta o masa bogata in protein si grasimi de origine animala. Consumati in mod constant, duc la crestere in greutate", concluzioneaza specialistul.

Asadar, profitati de Sarbatori pentru a sta cu familia, dar petreceti mult timp in natura! Faceti o plimbare lunga pentru fiecare felie de cozonac consumata si tineti cont ca puteti cadea rapid prada miilor de calorii daca mancati la aceeasi masa aperitive, branza, oua, drob, ciorba, friptura, cozonac si vin.