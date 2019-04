O piscina este cel mai bun cadou pe care ti-l poti face tie si membrilor familiei tale. Daca pana nu de mult aceasta era considerata a fi o facilitate de lux, acum preturile avantajoase ale firmelor de specilitate fac ca acest vis sa devina realitate si pentru cei cu bugete reduse.





De exemplu, poti vizualiza numeroase oferte tentante de piscine ieftine pe hydrospa.ro.

Totusi, care sunt acele aspecte carora trebuie sa le acorzi atentie pentru alegerea celei mai potrivite piscine pentru casa ta?

Selectia celei mai bune piscine in functie de dimensiuni

Primul criteriu in functie de care ar trebui sa incepi cautarea piscinei perfecte este dimensiunea acesteia. Daca ai o curte spatioasa si vrei sa dedici majoritatea spatiului disponibil unui astfel de proiect, atunci ai mana libera sa alegi o piscina de dimensiuni mari. O piscina ovala ar putea fi una dintre variantele potrivite in acest caz. Daca vrei o alternativa mai ieftina, poti opta pentru piscinele rotunde.

Pe langa marimea spatiului in care va fi amplasata piscina, dimensiunea sa tine si de numarul de utilizatori ai acesteia. Asadar, in cazul in care ai o familie numeroasa, orienteaza-te catre modele de piscine suficient de incapatoare pentru a evita inghesuiala.

Alegerea piscinei in functie de forma acesteia

Forma piscinei este un alt criteriu pe care sa il iei in considerare inainte de a o achizitiona sau de a incepe proiectul de constructie, dupa caz. Forma unei piscine trebuie sa fie raportata la doua caracteristici principale: preferintele personale si particularitatile terenului. Astfel, ai mai multe optiuni la dispozitie: piscine ovale, rectangulare sau rotunde.

Desigur, acestea sunt cele mai intalnite modele, insa exista si posibilitatea de a alege piscine cu diverse forme, mult mai creative, daca iti doresti sa obtii un design aparte pentru curtea ta sau daca vrei sa valorifici la maximum spatiul disponibil din gradina.

Nu uita un detaliu important: aspectul piscinei influenteaza si pretul acesteia, motiv pentru care este important sa tii cont si de bugetul pe care vrei sa il investesti intr-o astfel de achizitie.

Cum influenteaza durabilitatea piscinelor alegerea ta

Atunci cand vrei sa te bucuri de propria ta piscina, fa alegerea corecta bazandu-te si pe durabilitatea diverselor materiale din care aceasta poate fi realizata. Dupa cum probabil stii deja, poti opta pentru piscine gonflabile, supraterane, subterane, de exterior sau de interior, fiecare avand functii si caracteristici variate incorporate.

Asadar, iata ce trebuie sa afli despre aceste tipuri de piscine:



O piscina ingropata este una dintre cele mai durabile produse disponibile si care poate fi, de asemenea, personalizata conform preferintelor tale. Construirea acesteia necesita insa costuri mari, atat pentru materialele utilizate - de regula otel galvanizat, vinil, PVC, mozaic sau gresie speciala, fibra de sticla, beton, cat si pentru plata manoperei unei echipe specializate in prestarea unor astfel de servicii.

Piscina supraterana este o varianta mai accesibila ca pret decat cea ingropata. Aceasta este usor de intretinut si poate fi indepartata in perioadele in care nu este folosita. Aceasta se preteaza pentru curtile de dimensiuni medii si are o rezistenta mare, fiind obtinuta din lemn, sticla sau otel galvanizat.

Piscina gonflabila reprezinta cea mai ieftina varianta pentru care poti opta. Aceasta se monteaza cu usurinta, intr-un timp foarte scurt si este ideala atat pentru copii cat si pentru adulti. Totusi, produsele care fac parte din aceasta categorie nu exceleaza la capitolul durabilitate. In medie, durata de viata a unei astfel de piscine este de 3-5 ani si depinde si de alti factori precum intretinerea si depozitarea.

Accesorii pentru piscina de care ai nevoie

Pretul de achizitie a unei piscine depinde si de dotarile suplimentare pe care aceasta le are incorporate. Pe hydrospa.ro poti regasi o selectie vasta de accesorii pentru piscine, pentru toate bugetele. Astfel, poti avea piscina de vis, amenajata dupa bunul tau plac!