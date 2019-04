Cunoasterea fenomenelor naturale din subteran are o deosebita importanta pentru exploatarile de la nivelul scoartei terestre si pentru fructificarea energiei acestora la suprafata.



In cadrul ciclului hidrologic in natura, apa isi schimba starea de agregare in solida, lichida sau gazoasa, iar hidrogeologia analizeaza acest fenomen petrecut in subteran. Intrucat acumularile de apa din subteran sunt corpuri geologice cu dinamica naturala, este firesc ca stiinta care se ocupa cu cercetarea acestora sa fie o ramura a geologiei.

Ce este hidrogeologia?

Hidrogeologia este ramura stiintelor naturii care studiaza aparita, dinamica si distributia apelor din subteran. Preocuparea pentru o exploatare responsabila a resurselor de sub pamant a condus la dezvoltarea cercetarilor hidrogeologice, pentru a capta si valorifica apa, fara distrugerea mediului inconjurator.

In cadrul acestei discipline stiintifice se cerceteaza informatiile cu privire la originea apei existente, formele de zacamant in care se gaseste, curgerea subterana, volumul disponibil, regimul de exploatare, consecintele interactiunii cu rocile din jur, calitatea apei si conditiile in care ar putea fi exploatata la suprafata.

La nivel de cercetare, disciplina se imparte in hidrologie generala, dinamica apelor subterane si hidrologie aplicata. Cea de-a treia subdiviziune acopera un spectru atat de larg incat poate alcatui oricand discipline de sine statatoare pentru studierea intrebuintarii apei subterane in diverse domenii: minier, petrolifer, inginerie, balnear, agricol, mediu, utilitar etc.

Ce cantitate de apa subterana avem la dispozitie?

Desi 70.9 % din suprafata planetei noastre este apa, oamenii folosesc doar un procent infim din hidrosfera. Apa sarata din oceanul planetar ocupa un procent covarsitor de 97.3 % din volumul total, iar pentru necesitatile oamenilor se utilizeaza apa dulce, adica restul de 2.7 %.

Din acest volum de apa dulce, doar 0.4 % se gaseste in lacuri, mlastini, rauri sau atmosfera, in timp ce 77.2 % se afla in ghetari si 22.4 % in apele subterane. Ca volum masurat pana la adancimea de aproximativ 200 de metri, in subteran se gasesc 8467 de milioane de kilometri cubi de apa.

La inceputul anului 2000, UNESCO avertiza ca, din volumul total de apa al Pamantului, numai 0.63 % sunt ape dulci in stare lichida ce pot fi folosite de om.

Care este sursa apelor subterane?

Apele subterane provin din precipitatiile pe care le genereaza vaporii de apa ai atmosferei. De asemenea, pamantul are si surse proprii de apa in subteran. Apa din precipitatii se infiltreaza in functie de tipul solului cu care intra in contact.

Scurgerile de apa din atmosfera in subteran sunt de mai multe feluri: scurgeri de suprafata, scurgeri hipodermice si scurgeri ce refac umiditatea prin infiltrare. Toate acestea pot produce, la randul lor, scurgeri subterane, in straturile inferioare ale scoartei.

Intersectia apelor subterane cu cele de suprafata

Apele de suprafata alcatuiesc un bazin hidrografic, iar apele din subteran constituie bazinul hidrogeologic. In perimetrul unui curs de apa, atat acumularile de suprafata, cat si cele din bazinul hidrogeologic urmeaza acelasi traseu, fie prin infiltrarea precipitatiilor, fie prin drenarea cursurilor de suprafata.

Gradul de acumulare a apei din pamant depinde de structura geologica a suprafetei si de permeabilitatea acesteia. Desi sunt separate in bazinul de receptie al unui curs de apa (rau, izvor, lac), apele subterane si apele de suprafata pastreaza puncte de intersectie prin care se regleaza proportia resurselor de apa ale pamantului si calitatea acesteia.

De ce este necesara realizarea unui studiu hidrogeologic pentru constructii?

Prin intocmirea unui studiu hidrogeologic, specialistii constata in ce conditii poate fi asigurata alimentarea cu apa din surse subterane sau de suprafata si ce calitate are apa prospectata.

Documentatia este obligatorie prin lege si are rolul de a proteja calitatea apelor din subsol si a celor de suprafata in urma captarii acestora pentru uzul casnic sau industrial.

Intocmirea studiului se face prin deplasarea unei echipe de teren pentru realizarea de foraje de mica sau de mare adancime si analizarea in laborator a probelor prelevate.

Dincolo de obligativitatea legala, ca proces pentru dobandirea autorizatiei de construire, studiul hidrogeologic te ajuta sa investesti eficient in santierul de edificare sau reparatii pe care l-ai pornit, furnizandu-ti informatii despre suprafata pe care este sapata fundatia si calitatea apei pe care doresti sa o captezi.