Adolescenta din Vaslui, internata cu meningita la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, a murit, marti dupa-amiaza.



"A murit in cursul dupa-amiezii. Toate organele ii erau afectate. De mult nu am mai avut in spitalul nostru o forma atat de dura a bolii. Meningita a fost confirmata clinic, iar toate analizele initiale aratau o infectie grava", a declarat pentru News.ro, managerul spitalului de Boli Infectioase, medicul Carmen Dorobat.

Tanara era internata in stare de coma la Terapie Intensiva, si inca de la inceput prognosticul medicilor a fost extrem de rezervat.

O alta adolescenta, care locuieste in Italia si venise in vizita la rude, este internata la Botosani. In cazul ei, ar fi vorba despre alt tip de meningita, astfel ca starea tinerei de 18 ani este stabila.

Saptamana trecuta, o eleva de 18 ani de la Colegiul National "Gheorghe Lazar" din Bucuresti a murit de meningita.