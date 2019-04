Persoana care a amenintat-o cu moartea, printr-un SMS, pe jurnalista Emilia Sercan a fost identificata.



Au loc perchezitii, miercuri dimineata, la Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza si acasa la un ofiter al institutiei. Colegii sai din IGPR il banuiesc pe acesta ca ar fi persoana care a amenintat-o pe jurnalista Emilia Sercan.

Principalul suspect este Barbulescu George Adrian, ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", informeaza Adevarul.ro.

"Acesta a fost depistat pe raza municipiului Slatina urmand a fi adus in calitate de suspect in Bucuresti in baza unui mandat de aducere, unde sunt puse in aplicare doua mandate de perchezitie", au declarat surse din politie pentru G4Media.ro.

Jurnalista Emilia Sercan a scris pe 17 aprilie, intr-o postare pe Facebook, ca a sesizat politia dupa ce a primit un mesaj de amenintare cu moartea.

Reactia Emiliei Sercan

"A fost identificata persoana care m-a amenintat cu moartea. Este un ofiter de politie, angajat al Academiei de Politie. Sunt intr-o evidenta stare de consternare. Un ofiter de politie, pus sa apere legea, ameninta cu moarte un ziarist de investigatie. Este inimaginabil asa ceva! Sper ca de data asta va exista putina onoare prin structurile de conducere ale Academiei de Politie", a scris Emilia Sercan pe Facebook.