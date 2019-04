Potrivit superiorului Asezamintelor romanesti de la Ierusalim, Ierihon si Iordan, arhimandritul Teofil Anastasoaie, membrii delegatiei vor participa joi la liturghia Cinei celei de Taina, la Spalarea picioarelor, apoi la Denia celor douasprezece Evanghelii, iar vineri la slujba Prohodului, care se va oficia de la ora 21,00 in Mormantul Domnului.

"In Sambata cea Mare, Patriarhul Ierusalimului va oficia Vecernia, la ora 13,00, in cadrul careia se pogoara si se aprinde Sfanta Lumina", spune arhim. Teofil Anastasoaie.

Ceremonialul pogorarii Sfintei Lumini incepe in dimineata Sambetei Mari

Lumina Sfanta va ajunge la credinciosii romani pentru al 11-lea an consecutiv in noaptea de Inviere prin reprezentantii eparhiilor care vor veni pe Aeroportul "Henri Coanda" in seara zilei de sambata. Traditia a fost instituita de patriarhul Daniel in 2009, iar de atunci, in fiecare an, o delegatie a Patriarhiei Romane participa la ceremonialul de la Mormantul Domnului si aduce Lumina Sfanta in Romania, scrie Adevarul.ro.