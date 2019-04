Un militar in varsta de 33 de ani a fost gasit mort, marti dimineata, in timpul serviciului, in Unitatea Militara din Babana, judetul Arges.





Potrivit unor surse judiciare, militarul, care are 33 de ani, a fost gasit mort, de colegii lui. Acesta a murit in timp ce efectua serviciul de santinela, scrie Mediafax. Conform primelor informatii, militarul ar fi murit din cauze naturale, insa ancheta se desfasoara sub coordonarea unui procuror militar, care este asteptat sa ajunga la Unitatea Militara din Babana.

