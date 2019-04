"O astfel de decizie nu are decat sa ma bucure, dar bucuria mea este partiala pentru ca, dupa avatarurile prin care am trecut incepand din 2015, purtat la Parchet, purtat in instanta, cu o presiune publica uriasa asupra mea, care sigur ca i-a afectat pe toti cei din jurul meu, incepand cu colegii de partid, cu cei care ma cunosc, prieteni...

Am vazut cum s-au raportat unii oameni la situatia prin care am trecut, acuzatiile pe care le-am primit, nefondate, din partea unora care sunt in spatiul public. Tot acest calvar astazi s-a incheiat si va pot spune ca este un calvar.

Va spuneam ca bucuria mea este umbrita de faptul ca stiu ca foarte multi alti oameni care au fost sau sunt in aceeasi situatie cu mine nu si-au incheiat inca procesele care dureaza de ani de zile, ca unii dintre ei au trebuit chiar sa faca puscarie, cum este cazul lui Dan Rusanu si care si-a vazut toata cariera profesionala si politica distrusa din acest moment - si el este numa un exemplu.

Ca sunt si alti oameni simpli, cum a fost cazul Marianei Rarinca, care a trecut prin umilinte asemanatoare fara sa fie vinovata si nu pot sa nu ma gandesc cate nedreptati s-au intamplat, cate abuzuri au avut loc", a declarat Tariceanu, citat de antena3.ro.