Renuntarea la fumat ar putea implica un lucru simplu, precum mirosurile placute, sugereaza un studiu recent, citat marti de UPI.





Numarul fumatorilor din Statele Unite a scazut in ultimii 50 de ani, insa circa 40 de milioane de americani continua sa fumeze, conform Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA.

Cel putin o jumatate dintre fumatorii adulti au declarat ca au renuntat la tigari anul anterior, insa o jumatate dintre acestia au reluat obiceiul intr-un interval de aproximativ doua saptamani, scrie Agerpres.

''Chiar si in cazul utilizarii inlocuitorilor de nicotina, recidiva este frecventa'', a declarat autorul studiului, Michael Sayette, de la Universitatea din Pittsburgh.

''Noi metode de interventie sunt extrem de necesare pentru a ajuta milioane de oameni care doresc sa renunte insa nu sunt capabili sa o faca", a adaugat el.

La studiu au participat 232 de fumatori, cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani, care nu au incercat sa se lase de fumat si nu au utilizat niciun inlocuitor de nicotina, precum guma sau tigari electronice.

In urma unei serii de experimente, oamenii de stiinta au descoperit ca dorinta de a fuma s-a diminuat dupa ce subiectii au mirosit arome placute, precum cele de ciocolata, lapte, menta, lamaie sau vanilie.

''In ciuda ratelor de recidiva dezamagitoare, in general s-au evidentiat cateva noi abordari pentru renuntarea la fumat, in special pentru reducerea dorintei (de a fuma)", a declarat Sayette intr-un comunicat al Asociatiei Americane de Psihologie.

Mirosurile placute pot intrerupe rutina asociata fumatului

"Utilizarea mirosurilor placute pentru intreruperea rutinei asociate fumatului ar fi o metoda distincta si noua pentru reducerea poftei (de a fuma), iar rezultatele noastre in acest sens sunt promitatoare", a adaugat el.

Mirosurile placute ar actiona prin indreptarea atentiei fumatorilor de la nevoia de nicotina la amintiri asociate cu aromele respective, a explicat Sayette. Spre exemplu, mirosul de menta le-a amintit unora dintre fumatori de vacantele de Craciun petrecute in copilarie acasa la bunici.

''Studiul nostru sugereaza ca utilizarea mirosurilor placute demonstreaza rezultate promitatoare pentru controlul nevoii de nicotina la indivizii care incearca sa se lase de fumat", a precizat Sayette.

Cercetatorul a notat, insa, ca este necesara aprofundarea studiului pentru a se stabili daca aceasta abordare poate fi utila cand este utilizata de sine statator sau daca este necesara asocierea ei cu alte metode pentru renuntarea la fumat.

Rezultatele au fost publicate in Journal of Abnormal Psychology.