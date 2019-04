Un nou-nascut a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galati, unde este intubat, dupa ce a fost scos din toaleta unei case din localitatea Baleni, au anuntat, luni, reprezentantii unitatii medicale.



Potrivit reprezentantilor Directiei Generale pentru Protectia Copilului (DGPC) Galati, mama micutului ar fi declarat ca s-ar fi dus la toaleta si a nascut copilul acolo. Femeia, de 33 ani, are 11 copii, dintre care noua sunt in grija DGPC Galati.

Incidentul s-a produs duminica. Un barbat a sunat la 112 pentru a anunta ca a auzit planset de copil din latrina din spatele casei. Imediat, la fata locului s-au deplasat echipaje de politie, SMURD si pompieri.

"In dupa-amiaza zilei de 21 aprilie, pompierii din cadrul Punctului de lucru al ISU Galati din Targu-Bujor au fost solicitati sa intervina in localitatea Baleni. (...) Initial, pompierii au sapat in lateralul fosei septice, pentru ca placa de beton avea 4 metri patrati. Ulterior, datorita unui excavator solicitat din apropiere, s-a putut efectua o intrare in lateral, unde s-a coborat cu ajutorul scarii de fereastra pentru a fi salvat la timp bebelusul proaspat nascut", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita.

Copilul a fost scos din toaleta, a fost resuscitat si a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii din Galati. Mama este internata la un spital din Targu Bujor, iar dupa ce va fi externata, va fi anchetata de politisti, care i-au deschis dosar penal, scrie Agerpres.

"A fost un apel la 112. Duminica, un barbat a anuntat ca a auzit scancete de copil dintr-un wc din spatele locuintei. La fata locului s-au dus politistii, un echipaj de pompieri si o echipa SMURD. Copilul a fost resuscitat la fata locului, apoi a fost dus la spital. Mama are 33 de ani, se pare ca ea l-a aruncat in latrina. S-a deschis dosar penal pentru vatamare corporala a nou nascutului de catre mama", au declarat reprezentantii IPJ Galati.