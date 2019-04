Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, la Bistrita, ca nu se impune introducerea obligatorie a vaccinarii impotriva meningitei, chiar daca au existat cazuri de deces.



Ministrul Sanatatii a declarat ca a mai aparut un caz de meningita, la o alta tanara de 18 ani din Botosani, dar starea acesteia este stabila. Ea a spus ca nu este necesara introducerea vaccinului in programul national de imunizare, numarul de imbolnaviri fiind mic.

"A fost o isterie nejustificata. Exista meningita si meningita meningococica, care, la fel, este de doua tipuri. Tipul acelei meningitei meningococice de care a decedat, din pacate, acea tanara se intalneste rar. Avem aproximativ 2 - 5 cazuri pe an din acel tip. In 2017, de exemplu, am avut 63 de cazuri de meningita, 13 soldate cu deces si nu toate erau din acest tip. Vreau sa va spun ca nu intentionam in perioada urmatoare sa introducem acest vaccin in programul national de vaccinare pentru ca se introduce un vaccin nou la solicitarea comisiei de specialitate al Ministerului. Deci, medicii sunt cei care decid.

Anul trecut a fost introdus vaccinul pneumococic care, din pacate, a ramas pe stoc si nu este utilizat, desi s-au facut campanii. L-am intrebat, in momentul in care cazurile ajuns la cabinet, pe presedintele comisiei daca se impune introducerea in programul national obligatoriu si a spus ca in acest moment nu, avand in vedere numarul mic de cazuri. Pe de alta parte, mai avem un caz la Botosani, o pacienta de 18 ani, venita din Italia, tot meningita meningococica, dar nu acel tip. Este tratata cu antibiotice si este bine in acest moment", a spus ministrul Sorina Pintea, potrivit Mediafax.